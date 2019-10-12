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"أبوهشيمة"يرد على اتهام قطر لـ مصريين بالتخابر

السبت 12/أكتوبر/2019 - 11:10 م
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أبوهشيمةيرد على اتهام قطر لـ مصريين بالتخابر
أحمد أبو هشيمة
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هدى عبدالرازق
 
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عقب أحمد أبو هشيمة، رجل الأعمال، على اتهام قطر لاثنين من المصريين وهما علي سالم، ووليد عبد العزيز بالتخابر مع الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن هذا دليلا على قمة إفلاس قطر.

وأشار "أبو هشيمة"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنه عندما أسس شركة إعلام المصريين قرر أن يستثمر في الإعلام الرياضي، فأنشأ قناة "أون سبورت"، وعرض عليها مواد رياضية حصرية.

وأضاف أنه تعرف على المهندس علي سالم وهو شخص يجب أن يفتخر به كل المصريين، أثناء فترة التجهيز لإطلاق باقة إعلامية بها قناة "بي إن سبورت" بنفس شكلها الحالي، كاشفا أن قطر غدرت بعلي سالم رغم أنه عمل معهم لمدة 23 سنة، لتواصله معه واتهموه بالتخابر، معلقا: "لازم نفهم الناس دي بتغيير مننا قد إيه".

كاشفا أن علي سالم مريض وممنوع من الحصول حتى على حق الخروج من السجن مع إقامته جبريا في قطر.

وتابع أن قناة "بي إن سبورت" ادعت أنه خسرهم 60 مليون دولار، معلقا: "دي مش قضية سياسية دي قضية رياضية".
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المزيد عن: قناة بي إن سبورت الخروج من السجن اتهام قطر لمصريين بالتخابر أون سبورت أحمد أبو هشيمة
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