تفاصيل اكتشاف منطقة صناعية فرعونية بالأقصر

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علق محمد عبد البديع، رئيس الإدارة المركزية بالوجهة القبلي بوزارة الآثار، على اكتشاف منطقة صناعية فرعونية بالأقصر، قائلًا: "هذا الكشف أخذ فترة كبيرة لكي يتم تحليله، والورش المكتشفه كانت متخصصة في صناعة شيء معين يستخدم في المقبرة الملكية، في وروش للنحت، وورش للذهب وورش أخرى".



وتابع رئيس الإدارة المركزية بالوجهة القبلي بوزارة الآثار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، اكتشف مجموعة كبيرة من الورش التي كانت تستخدم في حفر المقابر الملكية.



وأضاف أن عدد الورش المكتشفة يقدر بـ30 ورشة، وشمل الاكتشاف بقايا مومياوات، وبعض الأحجار الكريمة التي كانت تستخدم لتزيين المقابر.



وأشار إلى أن الدكتور زاهي حواس، عمل في هذا الكشف ما يقرب من عامين، وتوقف بعد ذلك نتيجة أحداث 25 يناير، مشيرًا إلى أنه سيتم نقل كافة الآثار المكتشفة إلى المخازن الخاصة بالوزارة، وسيتم تحويل الورش لمزارات سياحية.



ولفت إلى أن العام الماضي شهدت اكتشافات آثرية كثيرة، متوقعًا أن تشهد الأيام المقبلة الكثير من الاكتشافات الآثرية في جميع أنحاء مصر، على غرار العام الماضي.



