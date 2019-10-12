الطالع الفلكي الأحد 13/10/2019..بَدر النّجَاح!

*القمر بدرٌ مُكتَمِلْ فى الحادية عشرة و 8 دقائق ليلاً ، القمر فى الحَمَلْ.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الحُوت.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 23 سبتمبر - 23 أكتوبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 17 سبتمبر - 17 أكتوبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الصّرْفَة من 3 أكتوبر - 15 أكتوبر.





اليوم 3 بَابَة قبطى ، 13 تِشْرين أوَّل رُومى، 14 صَفَر ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: رَجَعَ أخيراً بعد نجاحه فى الرّمال البعيدة.(من فيلم هيدالجو -2004)





*القمر فى الحَمَلْ "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(القمر بدرٌ مُكتمل فى بُرج الحَمَلْ - غربيّاً- تروبيكال سِيسْتِمْ)

إصطفاف واحد مرّة كل شهر والقمرهذا الشهر فى الحَمَلْ فى مواجهةٍ تامّة 180 درجة مع الشمس فى الميزان ليعكس ضوءها الكامل علينا ليقُومَا معاً بإمطارنا بطاقة بُرج كلٍ منهما خاصّةً القمر،اليوم يكتمل الكوب عن آخره بطاقة القمر لنشعر بازدياد فى مُعدّل ضخ الدم فى أجسادنا بالتوزاى مع إزدياد معدّل المدّ البحرى ،حساسية مُفرطة لأقل كلمة وشعور مُرتفع بالغضب لأقل كلمة مُستفزة، هذا الشهر بمشيئة الله تَعَالى يقوم القمر أثناء إكتماله بدراً فى سماء القاهرة فى تمام الحادية عشرة و8 دقائق ليلاً بإمطارنا بطاقة مُكثّفة من بُرج الحَمَلْ ، ماذا يعنى هذا ؟





وقت إنعكاس أشعّة الشمس كاملةً على القمرهو إنعكاس لما قمنا بزراعته وعمله فى الماضى منذ بداية الشهر ، منذ ولادة القمر يتم شحن أجسادنا بطاقة كهرومغناطيسيّة وتصل ذروة إرتفاعها بأجسادنا عند إكتمال البدر ليتمّ إطلاقها لنحصد اليوم ثمار ما زرعناه منذ بداية الشهر القمرى من خلال تعامل الآخرين معنا وعلينا أن نتوقّع أن نحصد ما قمنا بزارعته، زارع الورد يحصد الورد، وزارع الشّوك يُدْمِى يَدَاهْ، البدر فى الحَمَلْ بُرج البدايات الجديدة أول برج فى زودياك الأبراج يحكمه المرّيخ كوكب النشاط والحيويّة والطاقة اللازمة لتطوى صفحة الماضى بحلوها مُرّها وتبدأ فى مشروعك التجارى أوالعاطفى الجديد بتفاؤل خاصّةً أن الشمس فى مواجهة البدر فى بُرج الميزان تحكمه الزّهرة المُختصّة بالعاطفة والتفاؤل والفرح ، آفة بُرج الحَمَل الإنطلاق بتهوّر دون مُراعاة مصالح الآخرين لكن الشمس 180 درجة فى الميزان تُذكّرك بكفّة الميزان الأخرى التى عليك أن تعمل على إتزانها مع كفّتك ، هكذا شروط الزّهرة ففى علاقة الزّواج تتساوى الكفتان بما لهما من حقوق وما عليهما من واجبات لضمان السعادة لكلا الكفتيْن بالتساوى ، بمشيئة الله تَعَالى.





*(القمر بدرٌ مُكتمل فى بُرج الحُوت- هنديّاً- سيديرَالْ سِيسْتِمْ)

القمر بدرٌ مُكتمل فى نفس التوقيت لكنّه على الطريقة الهنديّة والتى تأخذ المواقع الحقيقيّة للأبراج فى الحُسبان يكون القمر فى برج الحُوت وبالتوازى تكون الشمس فى مواجهتها للقمر 180 درجة فى برج العذراء ، ماذا يعنى هذا؟





البدر سيكون فى الدرجة 27 من برج الحوت واقعاً تحت المنزلة القمريّة ريفاتى وتعنى الثروة ورمزها فى النجوم سمكة فى البحر، هذه المنزلة ترمز للسفر أو الإنتقال من مكان لمكان أو من مرحلة لمرحلة جديدة فالحوت يجد فرصته للتزاوج بعد السفر وانتقاله من مكانه لمكان آخر فى الميحطات الدافئة ، أنت لا تنتقل أو تسافر إلا بقصد الثروة سواءً المال أو الزوجة لذلك كانت الثروة مُرتبطة ببرج الحوت وحاكمه المُشترى كوكب الحظوظ والثروة والقِيَم الراقية والذى يصدف أنه-كوكب المُشترى- سيكون فى الدرجة 27 من بُرج العقرب بالدّقَة ما يجعل هناك إتصالاً فلكياً مسعوداً بين بدر الليلة وكوكب المُشترى لنتوقّع أسفاراً ميمُونة أو نهاية سعيدة لقصة حب أو نيْل درجة علمية أو الفوز بزوجة من ثقافة مُختلفة أو النجاح العلمى أو المالى فى بلاد أجنبيّة ، بمشيئة الله تَعَالى.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: إستعادتك لأمل مفقود لوظيفة أو صفقة فقدت الأمل فيها ، أحد الآمال المفقودة ربما تحصّلت عليه من جديد لكن بصورة أفضل.





برج الثور: إفحص التفاصيل الصغيرة بعناية حتى لاتسمع العبارة الشهيرة القانون لايحمى المغفلين،أو تَخَلّ فوراً عن المُستند الملعون ولاعيب فى ذلك.





برج الجوزاء: لا تُسرع بتنفيذ أول حل يصل لعقلك ،فكّر فى حل آخر ولو على سبيل الإحتياط ، لا تُرسل صغيراً ليُنجز عمل الكبار ، ماحكّ جلدك مثل ظفرك.





برج السّرطان: إن كنت على وشك الولوج لمياه جديدة فابدأ بوضع إصبع قدمك أولاً لتختبر برودة المياه ، أفضل من قفزك لمكان لاتعرفه لتُصاب بلطشة برد.





برج الأسد: مزاجك مُنبسط ورغبتك مُرتفعة فى إشباع حواسك بالطعام الشراب والمُوسيقى والأفلام السينمائيّة المُمتعة ، لا تنس إطعام جائع إن شعرت بالشبع.





برج العذراء: بعض الأحيان نلقَ التّساهيل والمواقف تعمل لصالحنا بشكل عجيب ، موجة كونيّة أو حظ المهمّ أن تحاول الإستفادة منها لإنهاء أكبر جزء من عملك.





برج الميزان: الحظ يعنى مُساندة من الجميع وقت الحاجة أو الفرص على طبق من فضّة ، عليك الإنتباه لقنص فرصة لوظيفة إضافية مُتاحة أو عروسة تناسبك.





برج العقرب: أعصابك من حديد وقلبك من ذهب ، تقدّم الصّدقات للفقراء،التلاميذ وطلبة الدراسات العليا يُنجزون جيّداً اليوم بمشيئة الله تَعَالى.





برج القوس: إبتعد عن العناد فى التورط بعلاقة رومانسية مهينة أو غير مناسبة لمستواك، أو غير مَرْضىّ عنها من الأهل ،على الأقل لاتتورّط بوعود.





برج الجدى: كل المشاريع العملاقة كانت بداياتها متواضعة، تذكر ذلك إن كنت تستخف مقدار ما أنجزته من تقدم، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.





برج الدّلو: بعض الأشخاص يمرضون إن ركنو للمكوث فى المنزل وأنت منهم ، النشاط والحركة مفيدان لحمايتك من الأمراض والدّيون بمشيئة الله تَعَالى.



