"مدني مكة" تحذر المواطنين من تقلبات جوية .. غدا
حذرت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، المواطنين والمقيمين من تقلبات جوية مؤثرة وذلك من الساعة 00:00 يوم السبت، حتى الساعة 12:00 من صباح يوم الأحد، وفقا للنشرة الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والتي تضمنت تنبيها متقدما، بشأن احتمالية هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بأتربة مثارة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.
وأهاب المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، بالجميع التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناءالبرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح.
وأكد أن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.
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