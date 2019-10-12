إيطاليا تتأهل إلى نهائيات يورو 2020
السبت 12/أكتوبر/2019 - 10:50 م
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وكالات
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تأهل منتخب إيطاليا إلى كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) بعد فوزه المستحق على ضيفه اليوناني 2 /صفر اليوم السبت في الجولة السابعة من مباريات المجموعة العاشرة للتصفيات.
وتقدم جورجينيو نجم تشيلسي الإنجليزي بهدف لإيطاليا من ضربة جزاء في الدقيقة 63 ثم أضاف البديل فيديريكو بيرنارديسكي لاعب يوفنتوس الهدف الثاني في الدقيقة 78.
وحقق منتخب إيطاليا فوزه السابع على التوالي لينفرد بصدارة المجموعة العاشرة برصيد 21 نقطة.
ويتفوق منتخب إيطاليا بفارق تسع نقاط عن أقرب ملاحقيه منتخب فنلندا مع تبقي ثلاث مباريات على انتهاء التصفيات.
وجاء حسم بطاقة التأهل للأتزوري نظرا لأن الفريق يتفوق على فنلندا في مجموع المواجهات المباشرة بعد أن فاز عليها 2 /صفر و2 /1.
ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى النهائيات بينما تتحدد هوية المنتخبات الأربعة الأخرى المتأهلة للنهائيات من خلال الدور الفاصل.
وارتدى المنتخب الإيطالي الزي الأخضر للمرة الثانية في روما بعد 65 عاما من ارتداء اللون ذاته في عام 1954.
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