نهائي مصري خالص.. الزمالك يعبر إنتر كلوب 30-19 ويضرب موعدا ناريا مع سبورتنج في نهائي إفريقيا لليد

تأهل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك إلي نهائي البطولة الأفريقية التي تقام بالرأس الأخضر، للأندية الأبطال، عقب تغلبه علي فريق إنتركلوب الأنجولي، وذلك ضمن مباراة نصف النهائي، بالبطولة.

وفاز الزمالك بنتيجة اللقاء، بواقع 30/18 في مباراة شهدت تألق الأبيض وسيطرته علي معظم أوقات اللقاء.

فيما أنهي الفريق الأبيض الشوط الأول، بنتيجة 14-12 على حساب الفريق الأنجولي.





ويلتقي الزمالك، في المباراة النهائية أمام فريق سبورتنج السكندري الذي تأهل للنهائي اليوم لأول مرة في تاريخه، بينما توج الزمالك باللقب 11 مرة من قبل.





يذكر أن الزمالك قد تأهل إلى نصف النهائى بالفوز على رد ستار الإيفوارى فى دور الثمانية، بينما تاهل سبورتنج بالفوز على فاب الكاميرونى.





ونجح الزمالك فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كلا من ، ديسبورتيفو الرأس الأخضر والنجم الكونغولي وفاب الكاميرون و وداد سمارة المغربى .





فيما حقق أيضا سبورتنج العلامة الكاملة بالدور الاول بالفوز على كلا من انتر كلوب الانجولى ورد ستار الإيفواري و جى اس كى الكونغولي واتليتكو الرأس الأخضر.





ويشارك سبورتنج فى هذه المنافسة بصفته بطل السوبر، بينما يشارك الزمالك بصفته بطل الدورى.





يذكر أن الزمالك قد تأهل إلى نصف النهائى بالفوز على رد ستار الإيفوارى فى دور الثمانية، بينما تاهل سبورتنج بالفوز على فاب الكاميرونى.

ونجح الزمالك فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كلا من ، ديسبورتيفو الرأس الأخضر والنجم الكونغولي وفاب الكاميرون و وداد سمارة المغربى .

فيما حقق أيضا سبورتنج العلامة الكاملة بالدور الاول بالفوز على كلا من انتر كلوب الانجولى ورد ستار الإيفواري و جى اس كى الكونغولي واتليتكو الرأس الأخضر.