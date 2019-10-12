مجدي بكير: هناك ضوء أخضر من القوى الكبرى لاحتلال تركيا لشمال سوريا

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قال مجدي بكير، المتخصص في الشأن التركي، إن الاحتلال التركي لشمال سوريا، سيكون له الكثير من التبعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، على كيان الدولة السورية، مشيرًا إلى أن هذا العدوان يستهدف في الأساس النيل من وحدة الدولة السورية.



وتابع "بكير"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن العالم العربي عليه أن لا يسمح بالانتقاص من سياسية الدول العربية، وإلا هذا الأمر سينتقل لكل دول عربية على حدة، مشيرًا إلى أن الضحايا الذي يسقطون الآن نتيجة الاعتداء التركي على سوريا، سواء كانوا عرب أو تركمان أو أكراد سوريون، وهذا شيء خطير جدًا سيؤثر على النسيج الاجتماعي لدمشق.



ولفت إلى أن هناك ضوء أخضر من القوى الكبرى، للقيام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالعملية العسكرية في شمال سوريا، مشيرًا إلى أن أوروبا ترفض وتدين العدوان التركي على سوريا، لكنها في نفس الوقت تخشى الابتزاز التركي الخاص بفتح الحدود التركية الأوربية أمام اللاجئين السوريين.



وأشار إلى أن تركيا هي الدولة الإسلامية الوحيدة في حلف الناتو، والنفاق وعدم الوضوح في المواقف هو السمة الرئيسة للجانب الأوروبي والروسي والأمريكي تجاه الاحتلال التركي لسوريا.



وأضاف أن موقف مصر منذ اليوم الاول كان واضحًا من الأزمة السورية، لافتَا إلى أن القاهرة استضافت بعض المعارضة في سبيل التوافق حول الحد الأدنى، للحفاظ على مقدرات الدولة السورية.

