خبير استراتيجي: تركيا تسعى لنقل عناصر داعش إلى مصر وليبيا
السبت 12/أكتوبر/2019 - 11:00 م
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داليا الحسين
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قال محمد مجاهد الزيات المستشار الأكاديمي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن العدوان التركي على سوريا جاء بعد تفاهمات بين أمريكا وروسيا وإيران، موضحًا أن صحيفة واشنطن بوست نشرت حديثا يكشف اتصال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب بشأن هذه العملية.
وأوضح "الزيات"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي سيد على ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت أن روسيا وأمريكا لم يصدرا بيان في مجلس الأمن حول هذه العمليات أو إصدار إدانات لتركيا.
وتابع: "أمريكا كانت تشجع أكراد سوريا على أن يسيطروا علي تلك المناطق، وأن يقيموا دولة مستقلة عن الدولة سورية لتجزئتها"، منوها إلى أن الولايات المتحدة تحاول جذب "أردوغان" بعيدا عن إيران وروسيا.
وأكمل المستشار الأكاديمي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: "أمريكا لن تسمح للرئيس التركي أن يلغي الكيان الكردي المستقل الذي يسيطر على ثلث سوريا، وعلي أهم الموارد الموجودة فيها".
ولفت "الزيات" إلى أن تركيا تريد نقل عناصر داعش إلى مصر وليبيا؛ لإحداث فوضى مجددا، مؤكدا أنه يجب على الدولة المصرية أن تأخذ حظرها من تلك العناصر.
ونوه المستشار الأكاديمي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية إلى أن عناصر داعش هربت من السجون.
وأوضح "الزيات"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي سيد على ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت أن روسيا وأمريكا لم يصدرا بيان في مجلس الأمن حول هذه العمليات أو إصدار إدانات لتركيا.
وتابع: "أمريكا كانت تشجع أكراد سوريا على أن يسيطروا علي تلك المناطق، وأن يقيموا دولة مستقلة عن الدولة سورية لتجزئتها"، منوها إلى أن الولايات المتحدة تحاول جذب "أردوغان" بعيدا عن إيران وروسيا.
وأكمل المستشار الأكاديمي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: "أمريكا لن تسمح للرئيس التركي أن يلغي الكيان الكردي المستقل الذي يسيطر على ثلث سوريا، وعلي أهم الموارد الموجودة فيها".
ولفت "الزيات" إلى أن تركيا تريد نقل عناصر داعش إلى مصر وليبيا؛ لإحداث فوضى مجددا، مؤكدا أنه يجب على الدولة المصرية أن تأخذ حظرها من تلك العناصر.
ونوه المستشار الأكاديمي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية إلى أن عناصر داعش هربت من السجون.
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