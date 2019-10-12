تأكيدًا لـ"الفجر الفني".. أروى جودة نجمة عرض أزياء أيمن لحموني (صور)

ظهرت الفنانة أروى جودة، بفستان زفاف مميز حيث اختتمت العرض بظهورها وتعتبر نجمة عرض الأزياء كما نشر "الفجر الفني".





ويستعد المطرب اللبناني راغب علامة، لإحياء حفل إطلاق المصمم أيمن لحموني مجموعته الجديدة المميزة "لخريف وشتاء 2020"، وذلك تحت عنوان "ماجيستك" خلال دقائق.





ومن المقرر أن يقدم راغب علامة الحفل باقة مميزة من أجمل الأغنيات بأرشيفه الفني، القديم منها والحديث، والتي تسحر الجمهور ويتفاعل معها بشكل كبير.





ويشارك حاليًا"علامة"، في الموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب الشهير "ذا فويس"، وهو ضمن أعضاء لجنة التحكيم والذي تضم نخبة من الفنانين وهم "سميرة سعيد، أحلام، محمد حماقي".





ويعرض البرنامج الآن عبر شاشةMBC، ولاتخلو الحلقات من أجواء المرح والمشاكسات بينه وبين أحلام وهذا ماينتظره الجمهور.





من جانب آخر، يستعد" علامة" للتحضير لأغنية جديدة أثار عنوانها حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي.





الأغنية تحمل عنوان "معركة كبرى"، اسم لافت مثير للجدل كما عودنا راغب علامة في أعماله الفنية على التميز.





وكشف "علامة" عن تفاصيل هذه المعركة التي يستعد لها، وقال في لقاء تلفزيوني له أن الأغنية ستشكل مفاجأة كبيرة لجمهوره.





كما أوضح أن أغنية معركة كبرى ستكون باللهجة الخليجية وسيسعد بها محبيه.





وقال علامة إنه يبذل قصارى جهده حتى ينتهي من الأغنية ويتمنى أن يقدمها في إحدى حلقات برنامج المواهب ذا فويس.





وبحماس شديد، وصف راغب أغنيته الجديدة بجملة "أغنية خليجية حلوة كتير".





وهذه ليست المرة الأولى لراغب أن يتغنى بالخليجية، بل أمتعنا قبل ذلك بعدة أغنيات حققت نجاحات كبيرة.





معركة كبرى هي التجربة الثالثة لراغب علامة في الغناء باللهجة الخليجية، فقد قدم قبل ذلك منذ سنوات طويلة أغنيتين خليجيتين بعنوان "يابوي" و "سر حبي فيك غامض" وهما من أشهر أغانيه.





وعلى صعيد الحفلات، أحيا راغب علامة حفل زفاف ضخم بمدينة الدار البيضاء بالمغرب لإحدى العائلات المرموقة هناك.





تداول عدد من رواد السوشيال ميديا مجموعة من الفيديوهات الخاصة بحفل الزفاف وأظهرت راغب علامة وهو يشعل الأجواء بأغنياته المميزة وسط تجمهر الحضور حوله وتفاعلهم معه.





كما أحيا خلال الفترة الماضية مجموعة من الحفلات التي ختم بها صيف 2019، في عدة دول مابين لبنان وأمريكا وفرنسا.





ولذلك، قرر "علامة" قضاء وقتًا ممتعًا هذه الفترة، وسافر إلى باريس لقضاء عطلته الصيفية.





ونشر راغب صورة له عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، من أمام برج إيڤل وتفاعل معها متابعيه ممن تمنوا له قضاء وقتًا سعيدًا.





جدير بالذكر أن راغب علامة كان قد طرح أحدث أغانية بعنوان "صدفة" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والتي حظيت بانتشارًا واسعًا ونجاحا كبيرا، وحققت أغنية صدفة أكثر من 3 مليون مشاهدة حقيقية عبر اليوتيوب





أغنية صدفة من كلمات وألحان أماني النوري، وتوزيع karnoمكس ناصر الأسعد وماستر Abbey Road studios.





وتقول كلمات الأغنية: شفتا ولمحت عيونا صدفة، شي متل الكذبة قلبي.. حنلا، هي اللي الزمن فرقني عنا، ويللي بوقتا غنيتلا.. وقلتلا، آسف حبيبتي.. الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات، هي هي هي.. حبيبة قلبي هي ما تغيرت مع هالوقت.. كلو ما تغيرت وقلبي مشتاق.. لنظرة من عيونا وخدي مشتاق إنو يلامس خدا، غبتي عن عيني.. بس ما غبتي، وكل لحظة كنتي بقلبي، بهالوقت اللي فات، رجعتي لأنو القدر بدو نرجع قصة غرام.. كلا ذكريات، هي هي هي.. حبيبة قلبي هي.



