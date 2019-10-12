أحمد حلاوة: "بعض الفنانين باعوا عفش بيتهم ليواجهوا ظروف الحياة"



وكشف الفنان أحمد حلاوة، عن أن هناك فنانين يخجلوا من إعلان مرضهم حتى يشجعوا المنتجين على طلبهم للمشاركة فى أعمال فنية، حتى لو كانوا غير راضين عن تلك الأعمال، لافتا إلى أن هناك عمل شارك فيه مؤخرا جعله يصاب بالأكتئاب، لأنه لم يكن راضى عن المشاركة فيه من البداية.



أكد الفنان أحمد حلاوة، أن الإنتاج الفنى لا بد أن يكون له سقف، خاصة وأن الفترة الماضية شهدت تطوير كبير، وأصبحت الأعمال الفنية تباع باسم نجمها، لذا من الطبيعى أن تجد بعض كبار النجوم يحصلون على مبالغ كبيرة، مقارنة بباقى أفراد العمل.وأضاف "حلاوة" خلال لقاءه مع الإعلامية "قصواء الخلالى" فى برنامج "المساء مع قصواء" على قناة "TeN": "الناس لديها مفهوم خاطئ عن أموال الفنانين، فهم يرأوا أجور النجوم الكبار فقط، لكن لا يعلموا ظروف باقى الفنانين"، مؤكدا أن هناك نجوم كثيرون باعوا عفش منازلهم حتى يتمكنوا من مواجهة ظروف الحياة، كما أن هناك كبار رحلوا وهم فى حالة فقر شديدة رغم أنهم امتعوا المشاهدين مثل الكوميديان الكبير إسماعيل ياسين.وشدد "حلاوة" أن الناس تنظر للأجور ولا تنظر لظروف الفنان، فلا أحد يعرف كيف يعيش عادل إمام، وكيف يعيش فنان مثل محمود ياسين وهو بعيد عن العمل منذ فترة كبيرة، موضحا أن نقابة المهن التمثيلية تقوم بصرف إعانات ومعاشات وأدوية لعدد كبير من الفنانين نظرا لظروفهم المعيشة الضعيفة.