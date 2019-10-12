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أديب عن زعم الجزيرة القبض على مصريين لتخابرهما مع الدولة: "تهمة تهلك من الضحك"

السبت 12/أكتوبر/2019 - 10:47 م
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أديب عن زعم الجزيرة القبض على مصريين لتخابرهما مع الدولة: تهمة تهلك من الضحك
عمرو أديب
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هدى عبدالرازق
 
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك اثنين من المصريين وهما علي سالم، ووليد عبد العزيز مسجونان في السجون القطرية منذ عام، موضحا أنهما كانوا يعملون في قناة الجزيرة.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن "سالم وعبد العزيز" سجنوا لمدة 6 أشهر في سجن انفرادي، بدون طعام أو شراب، فضلا على أنهم ممنوعان من الحصول على دواء، أو الاتصال بمحامين يدافعون عنهم.

وكشف "أديب"، أن علي سالم، ووليد عبد العزيز متهمان بـ التخابر مع الدولة المصرية، معقبا: "تهمة تهلك من الضحك".

وعرض "أديب"، تقرير بثته قناة الجزيرة القطرية تزعم فيه قطر أن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة يمول خلية من كبار موظفي الجزيرة تضم اثنين من المصريين وهما علي سالم، ووليد عبد العزيز لقرصنة بث بي إن سبورت، وإنشاء منصة بديلة لها.

هذا ويستضيف الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة للرد على ما تزعمه قناة الجزيرة.
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