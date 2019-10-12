عاجل- وادي دجلة يرحب بانتقال عبد العاطي للزمالك بشرط!

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رحب نادي وادي دجلة ببيع محمد عبد العاطي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم إلى نادي الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، شرط الحصول على لاعب بديل.



وقال حازم خيرت مديرة شركة الكرة في تصريحات تلفزيونية بأن الاتصالات مع نادي الزمالك في الوقت الحالي لانتقال عبد العاطي للنادي الأبيض في يناير المقبل ليست موجودة.





وأضاف بأن ما يتردد عن وجود مفاوضات في الوقت الحالي غير صحيح على الإطلاق.



وتابع :"أغلقت المفاوضات قبل الدوري والآن لم يتحدث معنا أحد على ضم اللاعب".



وأوضح :"من الممكن أن نسستغنى عن اللاعب للزمالك لو تم الحصول عل لاعب بديل ووافق الزمالك على الطلبات النادي المادية المحددة من قبل مجلس الإدارة والتي لم يحدث فيها نصيب".



وأشار :"كانت المفاوضات السابقة في 3 سيناريوهات عن طريق مقابل مادي ولاعبين إعارة أو لاعبين بيع نهائي ومقابل مادي، أو بمقابل مادي فقط".



وأرفد :"عبد العاطي مفتاح مهم في الفريق وإخراجه من النادي يتم عن طريق توفير البديل، مثلما فعلنا مع محمد محمود الذي انتقل للنادي الأهلي".



وعن بداية الفريق في الدوري قال :"بداية الموسم غير مقلقة على الرغم أن البداية غير جيدة، فهناك بعض المباريات واجهنا فيها سوء التوفيق، وأن نعود لحساسية المباريات الرسمية



وتابع :"نتمنى في المباريات المقبلة أن ينجح الفريق في تحقيق الفوز وأن يحقق نتائج إيجابية".



وعن بيع إبراهيما نداي قال :"المدير الفني كان على علم ببيع إبراهيما نداي، وكانت رغبة اللاعب الرحيل في أوروبا، وتم بيعه بمبلغ مالي جيد للغاية".



واستطرد :"قمنا بتعويض غيابه ببعض اللاعبين بناءً على طلبات المدير الفني وهو سعيد بها



وزاد :"إبراهيما نداي عندما جاء إلى مصر لم يظهر بالمستوى المطلوب، لكن في الموسم الماضي كان مميز للغاية مع الفريق".



وأتم حديثه :"3 مباريات لا تحكم على قدرات وإمكانيات اللاعبين، وفي الأسابيع المقبلة ستتسحن الصورة".

