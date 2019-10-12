المشدد 5 سنوات لتشكيل عصابي تخصص في سرقة المركبات بالتبين



حيث قام الأول باستدراج عبدالراحمن محمد فتحى 16 عامًا، إلى مكان لتوصيلة بالتوكتوك الخاص لوالداه مقابل اجر معين، وما ان وصل الى المكان المراد حيث قام الآول بوضع سلاح ابيض"سكين" على رقبتة وامره بالخروج من المركبة واخذو المركبة وفرو هاربين ولكن خطتهم لم تنجح حيث قام الشاب بالاستنجاد بالأهالي وقام الاهالي بالامساك بهم الى ان اتت الشرطة فتم القبض عليهما.



وبعرضهما على النيابة العامة، اقرو انهم قد شكلو تشكيلا عصابي لسرقة المركبات، فتم التحفظ عليهما، واحليت القضية الى الجنايات التى قضت بدورها بالسجن المشدد 5 سنوات لهما.



كما قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 5 سنوات لتشكيل عصابي، بتهمة التزوير في المستندات الحكومية.



وتعود تفاصيل البداية عندما تلقى قسم المرج، معلومات، تفيد بتواجد أحد الأشخاص قام بتزوير رخص قيادة مهنية، تم استدراجه وضبطه أمام مصلحة الأحوال المدنية بدائرة قسم شرطة المرج، وتبين أنه مسجل خطر وبحوزته رخصة قيادة باسمه "مزورة "، ورخصة قيادة "أولى" باسم شخص آخر مزورة.



وبعرض المتهم امام النيابة اعترف بتكوينه تشكيلا عصابيا بمساعدة ٢ آخرين تخصص نشاطه في تزوير المحررات الرسمية وترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية للربح السريع حيث يقوم المتهم الثاني باصطناعها وتوزيعها عن طريق الأول والأخير.



وقامت قوات الأمن بمداهمة المكان المشار اليه بتواجدهما، فتم القبض عليهم، وعثرو بحوزتة المتهم الثاني علي 4 رخص قيادة مهنية "مزورة"، و9 تأشيرات سفر بأسماء مختلفة "معدة للتزوير"، كما ضبط بمسكن الأخير الثالث "لاب توب" و٢ جهاز برنتر ألوان.



وأقر المتهمين بقيامهم بتزوير المحررات الرسمية وترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية باستخدام المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم.



قضت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقد بالتجمع الخامس، اليوم السبت، بالسجن المشدد 5 سنوات لتشكيل عصابى تخصص بسرقة المركبات بالتبين.وعقدت الجلسه برئاسة المستشار عبدالتواب ابراهيم، وعضوية صلاح أحمد وأيمن محمد محمد، وأمانة سر أحمد رجب سعد.وتعود تفاصيل الواقعة، عندما كان النقيب محمد سامي حسن، نقيب وضابط مباحث بقسم شرطه التبين، يتفقد الحالة الأمنية، قد ابصر الاهالى اثناء تحفظهم على بعض الاشخاص وبمعرفة تفاصيل الواقعة وبسماع اقوال المجنى عليه.تبين قيام "ممدوح.ف.ح"37 عاما و"محمد.ح.ش" 28 عاما و"إسلام.ك.ك" 23 عاما بعمل تشكيل عصابي لسرقة المركبات والسيارات،حيث يقوم شخص منهما. بآستدراج سائق المركبة سواء كانت "توكتوك" او "تاكسي" ويكون الاثنان الآخرين منتظرناه فى المكان الاخر، ويقومان بسرقة المركبة بالقوة والاكراه.