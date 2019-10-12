عاجل.. مواطن يطلق النار على محامي داخل مكتبه في بنها



وانتقل المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز طوخ ومعاونه النقيب حسام الحسينى، وتم نقل المصاب للمستشفي شبين القناطر، وتكثف أجهزة الأمن من جهودها لكشف ملابسات الحادث وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق





تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية، من جهودها لضبط المتهم فى واقعة إطلاق النار على محام داخل مكتبه بمدينة بنها، وتم نقله لمستشفى بنها الجامعي، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا بالواقعة من مأمور قسم بنها يفيد تلقيه إشارة من مستشفى بنها الجامعي، بوصول المحامى مصطفى.س مصاب بطلق ناري إثر إطلاق النار عليه داخل مكتبه علي يد مواطن، وانتقل على الفور طارق جيش وكيل نقابة محامين جنوب القليوبية وابراهيم سمير ومحمد كامل عضوا المجلس للمستشفى للاطمئنان على المحامي.وعلي الفور وجه مدير الأمن اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث المديرية، بسرعة كشف ملابسات الواقعة والبحث عن المتهم وسرعة ضبطه.وشهدت مدينة طوخ، أمس محاولة قيام سائق القاء نفسة من شرفة منزله بالطابق الثانى لخلافات والتشاجر مع والدتة بقرية الدير، مما إصابة بإصابات بالغة وتم نقله لمستشفي شبين القناطر وتولت النيابة التحقيق.تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية،اخطارا من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ،بقيام سائق يدعي م.ا 30سنة،بالقاء نفسه من شرفة منزلة بالطابق الثانى لخلافات والتشاجر مع والدتة.جرى اخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث المديرية.