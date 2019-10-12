"الفجر الفني" يكشف الجانب الخفي من شخصية كريم كوجاك في 3 نقاط

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حل الفنان والإعلامي كريم كوجاك ضيفًا على برنامج "كلام ستات" مساء اليوم السبت الموافق الثاني عشر من أكتوبر الجاري، والذي يذاع عبر قناة ON E.



وتحدث كريم كوجاك بكل صراحة، في عدة موضوعات تناولت حياته المهنية والأسرية في لقاء مشوق للغاية.



ولاحظنا أن لقاء كريم كوجاك قد أخرج كل مافي جعبته بكل شفافية، ولذلك يرصد لكم "الفجر الفني" 3 جوانب خفية في شخصيته ظهرت خلال هذا اللقاء.









كريم كوجاك "الأب الحنون"



يتسم الآعلامي كريم كوجاك بأنه شخص حنون وعاطفي للغاية.



حيث ظهر ذلك خلال الحلقة، عندما تحدث كريم كوجاك عن علاقته بأولاده التوأم مالك ومليكة وكيف يتعامل معهما ويشارك في تربيتهما.



وأضاف كريم كوجاك أنه حنون بطبعه، ويحب اللعب معهما على النقيض من زوجته الإعلامية شيرين الشايب والتي تتبع النظام الشديد في تربية طفليهما.



وأوضح كريم كوجاك أن من دواعي سروره أن مسؤولية تربيتهما تقع على عاتق زوجته وذلك لأنها حازمة أكثر منه.









يعشق الإذاعة والراديو



ويبدو أن للإذاعة والعمل بالراديو مكانة خاصة في قلب كريم كوجاك.



فقد اعترف بهذا العشق، حينما استهل كريم كوجاك حديثه عن سر حبه للعمل في الإذاعة ونجاحه في تقديم البرامج الإذاعية.



وأوضح كريم كوجاك أن عمله بالمجال الإذاعي جاء بعد فترة طويلة من تواجده في قناة تلفزيونية خاصة بالأفلام والمهرجانات السينمائية والبرامج التلفزيونية، وبعد ذلك ظهرت أمامه فرصة الإلتحاق بالإذاعة ومن بعدها أحبها كثيرًا واصفًا إياها بكلمة "الإذاعة جميلة".



وأضاف أن العمل بالراديو يظهر المخزون الداخلي للمذيع وهذا على عكس مايتطلب التلفزيون من مظاهر وشكل خارجي.









البساطة والتلقائية في الحديث



تحدث كريم كوجاك في لقاءه ببرنامج كلام ستات بطريقة تلقائية وبسيطة وكانت الصراحة سيدة الموقف.



وظهر ذلك في أكثر من إجابة له ومنها:



_ مبعرفش أربي!



وعندما تحدث كريم كوجاك عن علاقته بأولاده التوأم مالك ومليكة وكيف يتعامل معهما ويشارك في تربيتهما.



وعندما وجه له سؤال "كيف تتعامل مع أولادك"، كان رده صريحًا وقال: مبعرفش أربي.



وهو ماعلقت عليه الإعلامية شريهان أبو الحسن وقالت له إنه إنسان صريح وهذه صفة تميزه.





_ لو أطول أروح بالبيجاما



وبرهن كريم على تلقائيته عندما تحدث عن حبه للإذاعة والراديو، مازح الفنانة هيدي كرم قائلًا: لو اطول اروح بالبيجاما هروح، وهنا الفرق، لواشتغلتي في الراديو ميهمش تكوني منكوشه او لا المهم صوتك واحساسك مع المايك.





جدير بالذكر أن برنامج "كلام ستات" يذاع على قناة ONE، في تمام الرابعة والنصف مساءًا وذلك من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع.



برنامج كلام ستات من تقديم شيريهان أبو الحسن ونهال عنبر وهيدي كرم وندى رحمي.