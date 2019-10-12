فيفي عبده تشعل "إنستجرام" بوصلة رقص شرقي (فيديو)

تحرص الفنانة فيفي عبده، على نشر الكثير من تفاصيل حياتها على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت "فيفي"، في مقطع الفيديو وهي تقدم وصلة رقص شرقي،وارتدت فستانا باللون الأخضر، وحلى بسيط في الرقبة، وعلقت علي الفيديو قائله: "قشطات ‏عسل آياتفلات من مصر أم الدنيا بحبكم اوي خمسة مواه".





وجاءت التعليقات من قبل جمهورها على النحو التالي، "عسل مصري" ،" قلبي"،"قمر"، "جميلة"، "اهدي بقي يا طنط" .





جدير بالذكر أنها، تزوجت من رجل أعمال وأنجبا ابنتهما الكبري عزة الذي دخلت للتمثيل وبعد أنفصالها منه تزوجت عدة مرات، وزوجها الحالي من رجل الأعمال الفلسطيني "محمد الديراوي" وأنجبا ابنتهما "هنادي".





ويذكر أن، أخر الأعمال الفنية التي شاركت فيها، "ممكاة الغجر"، و تدور أحداث المسلسل حول عالم الغجر وحياتهم وطقوسهم اليومية، بطولة حورية فرغلي، فيفي عبدة، سامح الصريطي، ميار الغيطي، حازم سمير، تأليف محمد الغيطي، إخراج عبدالعزيز حشاد.





ومن الأعمال الفنية التي قامت بها "الفنانة"، "شباب إمراة"، و"ينانوةجليعة"، و"حارة العوالم" ، و"ادلعي يا دوسة"، و"اخطف واجري"، و"مملكة الغجر"، و"مولد وصاحبة غايب"، و"كيد النسا"، و"كيد النسا 2"، و"يا انا يا انتي"، و"طوق نجاة"، و"سوق الخضار"، و"الحقيقة والسراب"، و"محمة من فيلم قديم"، و"زنقة الستات"، و"يمين طلاق"، و"الزوج المحترم"، و"من يطفئ النار"، و"صبيان وبنات"، و"وضاع العمر يا ولدي"، و"النيابة تطلب البراءة"، و"قدراة"، و"ليلة قتل"، و"نساء صعاليك"، و"حسن بيه الغلبان".



