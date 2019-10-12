"هيقولها في جلسة مغلقة".. حقيقة قطع البث التليفزيوني عن مندوب قطر بالجامعة العربية

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نفى الإعلامي أحمد موسى، ما تردد عن قطع البث التليفزيوني المصري عن كلمة مندوب قطر فى الجامعة العربية، موجها حديثه لقناة الجزيرة قائلًا: "كذابين كالعادة.. مندوبكم هو اللي رفض يتكلم في الجلسة العلنية".



وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، إن مندوب قطر عندما عرض عليه مندوب العراق الكلمة رفضها، وطلب التحدث في الجلسة المغلقة؛ وبالتالي لم يتم قطع الهواء كما تتدعي قناة الجزيرة القطرية.



ووجه رسالة لاذعة للقناة المعادية للدول المصرية قائلًا: "قبل ما تكتب خبر كاذب أسأل المندوب.. وهيقولك أنه هو اللي طلب كلمته في الجلسة المغلقة وليس في الجلسة العلنية".



وعلق ساخرا قائلًا: "عايز يقول الكلام في السر.. خايف وقلقان".



وأضاف: "لست سعيدًا عن ما صدر عن الجامعة العربية اليوم بشأن الاحتلال التركي لسوريا أو من المجتمع الدولي"، مشيرا إلى أنه كانت هناك كلمات قوية ولكن لم يكن هناك وجود قرارات حقيقية مثل تخفيض دبلوماسي في تركيا أو سحب استثمارات الخارجية من تركيا أو مقاطعة السياحة بقرار من الجامعة العربية.



ولفت الإعلامي إلى أنه يجب اتخاذ مواقف عربية ضد الاقتصاد التركي والطيران ؛ وهذا سيؤدي إلى خراب "أردوغان".