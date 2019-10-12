"شلبى" يستقبل بعثة السعودية بمطار الغردقة استعدادا لتدريبات عبور المانش (صور)





وذلك للانضمام إلى معسكر الاعداد للمنتخب العربى لذوى الإعاقة الذهنية لعبور المانش يوليو 2020 تحت إشراف السباح المصرى خالد شلبى وكيل الاتحاد الانجليزى لعبور المانش فى شمال افريقيا والشرق الأوسط، وكان أول من عبر المانش بذراع واحدة ومعاونة السباحة الأولمبية شيروت حافظ.



ومن جانبه قال السباح خالد شلبى إن السباحين السعوديين سوف ينضمون إلى معسكر المنتخب العربى لذوى الاحتياجات الخاصة لعبور المانش فى أول تتابع عربى بمشاركة السباحين الألمان " فرانك، انجيلا، تينا "والسباح المصرى محمد الحسينى فى مياه البحر الاحمر".



واضاف شلبى فى تصريح صحفى اليوم أن بروفات تدريب السباحين فى تتابع عبور المانش سوف تبدأ من غدٍ الاحد فى شاطئ فيو بطريق الشيراتون تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور احمد عبدالله محافظ البحر الاحمر.





استقبل الكابتن خالد شلبى وكيل الاتحاد الانجليزى لعبور المانش بمطار الغردقة، مساء اليوم، أعضاء بعثة المملكة العربية السعودية برئاسة الدكتور نعيم احمد المهدى رئيس مجلس إدارة مؤسسة معا لذوى الاحتياجات الخاصة بالمملكة، بصحبته السباحين السعودين فيصل القصيبى وحسام المحينشى بمرافقة عبدالله الذبدة نائب رئيس المؤسسة.