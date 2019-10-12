منى الغضبان تقدم بلاغا للنائب العام ضد خالد يوسف لتسريبه فيديو إباحي لها

تقدمت سيدة الأعمال منى الغضبان، ببلاغ للنائب العام ضد المخرج خالد يوسف، تتهمه فيه بتسريب فيديو إباحي خاص بهما، ما تسبب لها بأضرار جسيمة.





وقال المحامي محمد عبد السلام، أن منى الغضبان كانت متزوجة من المخرج خالد يوسف منذ عدة أعوام، وأن هذا الفيديو جرى تصويره خلال فترة الزواج.





وقررت محكمة شمال القاهرة، منذ فترة، إخلاء سبيل سيدة الأعمال منى الغضبان بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه، على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية الفيديوهات الإباحية"، يوم 3 سبتمبر الماضي.