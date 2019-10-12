منى الغضبان تقدم بلاغا للنائب العام ضد خالد يوسف لتسريبه فيديو إباحي لها
السبت 12/أكتوبر/2019 - 09:26 م
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تقدمت سيدة الأعمال منى الغضبان، ببلاغ للنائب العام ضد المخرج خالد يوسف، تتهمه فيه بتسريب فيديو إباحي خاص بهما، ما تسبب لها بأضرار جسيمة.
وقال المحامي محمد عبد السلام، أن منى الغضبان كانت متزوجة من المخرج خالد يوسف منذ عدة أعوام، وأن هذا الفيديو جرى تصويره خلال فترة الزواج.
وقررت محكمة شمال القاهرة، منذ فترة، إخلاء سبيل سيدة الأعمال منى الغضبان بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه، على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية الفيديوهات الإباحية"، يوم 3 سبتمبر الماضي.
كما قررت النيابة العامة حبس سيدة الأعمال منى الغضبان، لظهورها في فيديو جنسي جديد مع المخرج المشهور خالد يوسف، بتهمة التحريض على الفسق والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
واعترفت منى الغضبان أمام نيابة مدينة نصر، إنها كانت متزوجة من المخرج خالد يوسف منذ سنوات، وأن هذا الفيديو تم تصويره خلال تلك الفترة.
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