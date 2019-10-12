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على خطى محمد صلاح.. رد مفاجئ من طارق حامد على تجاهل الزمالك

السبت 12/أكتوبر/2019 - 09:14 م
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على خطى محمد صلاح.. رد مفاجئ من طارق حامد على تجاهل الزمالك
طارق حامد ومحمد صلاح
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مصطفى صابر
 
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قام طارق حامد  لاعب نجم نادي الزمالك بفعل مشابه لـ محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي في تعامله مع أزمة تصويت اتحاد الكرة المصري في جائزة "the best".

حذف طارق حامد انه لاعباً لـ نادي الزمالك في حسابه الشخصي في "انستجرام" وسط اتهامات ان ذلك بسبب مستحقاته المتأخرة من جانب إدارة ميت عقبة.


وقد وجه طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة نارية لمسئولي القلعة البيضاء.

ونشر طارق حامد رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" قائلا:" انتظرت وصبرت كثيرا من أجل من أحبهم ويحبونني، ولكن لقد طفح الكيل، ولن أصمت مرة أخرى".

رسالة نارية.. طارق حامد يسير على خطى كهربا في الزمالك

وكان طارق مرشحا للرحيل عن الزمالك والانتقال إلى اتحاد جدة السعودي خلال الصيف الماضي، ولكن الزمالك رفض رحيله، ووعده بالترضية عن طريق تعديل عقده وهو مالم يحدث.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي 19 أكتوبر بالجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
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