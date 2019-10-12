رامي عبدالرحمن: "أردوغان" يريد سرقة ثروات سوريا بحجة محاربة الإرهاب



وتساءل مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان: "لماذا لم تتحرك تركيا لقتال تنظيم داعش عندما احتل مناطق بالشمال السوري؟".



قال رامي عبدالرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن فصائل إرهابية تسمى نفسها الجيش الوطني تابعة للسفاح "أردوغان" تقتل الشعب السوري، منوها إلى أن الرئيس التركي يعتبر الأراضي السورية ميراث عثماني ويريد احتلالها.وأضاف "عبدالرحمن"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت أن "أردوغان" يريد سرقة ثروات سوريا بحجة محاربة الإرهاب.وتابع مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تنظيم داعش يتعاون مع أردوغان وهناك أدلة وفيديوهات تثبت ذلك، مؤكدا أن أفعال السفاح "أردوغان" إرهاب للشعب السوري.وأكد "عبدالرحمن" أن المستفيد من التنظيمات الإرهابية هو السفاح "أردوغان"، لافتا إلى أنه يوجد 14 ألف معتقل داعشي في سوريا من أصل 100 ألف.