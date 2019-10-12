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أول تعليق من مرتضى منصور على أزمة طارق حامد

السبت 12/أكتوبر/2019 - 09:20 م
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أول تعليق من مرتضى منصور على أزمة طارق حامد
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الفجر الرياضي
 
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حرص مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على التعليق حول الأنباء التي ترددت بقوة خلال الساعات الماضية، بشأن وجود أزمة كبرى بين طارق حامد وإدارة القلعة البيضاء.

ونفى رئيس الزمالك، أن يكون هناك أزمة بين اللاعب وإدارة الفريق، نافيا أن يكون طارق حامد من قام بكتابة ما تم تداوله عبر المواقع والصفحات.

وكان طارق حامد، قد نشر عبر حسابه بموقع الصور الشهير "إنستجرام"، اليوم السبت، رسالة تسببت في جدلًا كبيرًا حول تأخر مستحقاته المالية المتأخرة.

ونشر طارق حامد صورة على صفحته الرسمية: "انتظرت وصبرت كثيرًا من أجل من أحبهم ويحبونني، ولكن لقد طفح الكيل ولن أصمت مرة أخرى".

وتابع رئيس الزمالك، طارق حامد لم يكتب ما نشر على حسابه على إنستجرام اليوم، اللاعب نفى ذلك ونحن نقدر ما يقوله.

وأكمل مرتضى منصور، تحدثت مع حسام البدري مدرب المنتخب، وأكد لي أن طارق حامد لم يقم بكتابة أي شئ.

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