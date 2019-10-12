أول تعليق من مرتضى منصور على أزمة طارق حامد

حرص مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على التعليق حول الأنباء التي ترددت بقوة خلال الساعات الماضية، بشأن وجود أزمة كبرى بين طارق حامد وإدارة القلعة البيضاء.





ونفى رئيس الزمالك، أن يكون هناك أزمة بين اللاعب وإدارة الفريق، نافيا أن يكون طارق حامد من قام بكتابة ما تم تداوله عبر المواقع والصفحات.



