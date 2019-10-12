ريهام عبد الغفور: "المسرح عامل زي الجواز "

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نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها بصحبة فريق عمل مسرحية "الملك لير"، معربة عن سعادتها بالعمل في المسرح.



وقالت ريهام: "المسرح عامل زي الجواز.. عشرة.. الملك لير هو العشرة الحلوة".





مشاركة ريهام فى الملك لير



يشار إلى أن ريهام، شاركت مؤخرًا في مسرحية" الملك لير"، والمسرحية بطولة يحيي الفخراني، رانيا فريد شوقي، هبة مجدي، وأحمد عزمي، أيمن الشيوي، نضال الشافعي، حمادة شوشة، الموسيقي التصويرية للموسيقار مصطفى الحلواني، تصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت، ومن إخراج تامر كرم، ترجمة د. فاطمة موسى.





أحداث مسرحية الملك لير



أحداث الملك لير تدور حول ملك بريطانيا الذى ينساق عقله إلى الجنون، متأثرا بصدمته مما فعلته فيه ابنتيه، وكان الملك لير قد قرر أن يُقسم ملكه بين بناته الثلاثة الكبيرة جونريل والوسطى ريجان والصغرى كورديليا استنادا إلى أي منهن يحبونه أكثر، وتتمادى الأختان الكبيرتان في امتداح والدهما فيما تقوم ابنته الصغرى والمفضلة إليه كورديليا بالحديث بصدق فيثور غضب الملك، ويحرمهم من كل شئ، ولكن يعجب بصدقها ملك فرنسا الذي كان تقدم لخطبتها ويقرر الزواج منها بالرغم من حرمانها من مُلك وثروات أبيها ملك إنجلترا وتتشابك وتتوالى أحداث المسرحية.





مشاركة ريهام فى رمضان ٢٠١٩



يذكر أن ريهام شاركت في الماراثون الرمضاني الماضى بمسلسل "زي الشمس"، وحققت من خلاله نجاحًا كبيرًا، والمسلسل بطولة سوسن بدر، أحمد داوود، أحمد السعدني، تأليف مريم نعوم، إخراج سامح عبد العزيز.



رسالة ريهام عبد الغفور لصناع الفيل الأزرق وولاد رزق





نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور أمس صورة لها بجانب بوستر فيلم 'الفيل الأزرق 2"، وبوستر فيلم "ولاد رزق 2"، وعلقت على الصور قائلة :"دخلت الفيلمين دول ورا بعض من 10 لـ 1 ومن 1 لـ3، وخرجت حاسة بالفخر إنى بنتمى للمهنة العظيمة دي، شكرا لصناع الفيلمين على الدماغ الجميلة اللي أنا عملتها بعد ما انفرجت عليهم".

