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برشلونة يوافق على بيع نجمه خلال ميركاتو الشتاء

السبت 12/أكتوبر/2019 - 09:16 م
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برشلونة يوافق على بيع نجمه خلال ميركاتو الشتاء
برشلونة
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محمد جمال
 
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 أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادى برشلونة الإسبانى يرحب بفكرة بيع لاعب وسط الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة بعد أن أصبح اللاعب خارج حسابات النادي وخارج حسابات المدير الفتى ارنستو فالفيردي خلال الفترة الماضية.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن نادى برشلونة الإسبانى أصبح مرحب بفكرة بيع النجم الكرواتى إيفان راكيتيتش لاعب وسط الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة بعد أن خرج من حسابات فالفيردي المدير الفنى للفريق.

وفقد راكيتيتش مكانه فى التشكيل الأساسي للبارسا تحت قيادى ارنستو فالفيردى ويستعين المدرب بالثلاثي فرانك دى يونج وسيرجيو روبيرتو وفيدال فى مركز الوسط، وأصبح هناك مشاكل بين راكيتيتش وبين أرنستو فالفيردى المدير الفنى لبرشلونة بسبب قلة المشاركة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية أن أقرب فريق يريد ضم اللاعب الكرواتى هو فريق انتر ميلان الإيطالى والذى يقوده المدير الفنى انطونيو كونتي، خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة، لتدعيم خط وسط الفريق.
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