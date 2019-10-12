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لطيفة وهند صبري أبرز حضور عزاء المخرج شوقي الماجري (صور)

السبت 12/أكتوبر/2019 - 09:12 م
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لطيفة وهند صبري أبرز حضور عزاء المخرج شوقي الماجري (صور)
عزاء المخرج شوقي الماجري
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يارا احمد - تصوير: ولاء غنيم
 
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رصدت عدسة "الفجر الفني"، عدد من الصور لعزاء المخرج شوقي الماجري، بالدقي وحرص علي الحضور عدد كبير من الفنانين في الوسط الفني وكان أبرزهم لطيفة وهند صبري.

رحل عن عالمنا الخميس 10 أكتوبر، المخرج التونسي الكبير شوقي الماجري، مخرج مسلسل "أسمهان"، بطولة الفنانة السورية سولاف فواخرجي.

شوقي الماجري من مواليد11 نوفمبر هو مخرج تلفزيوني وسينمائي تونسي قام بإخراج العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية السورية والعربية والعالمية، ويقيم في سوريا.

وهو طليق الممثلة الأردنية صبا مبارك ولديهما ابن واحد اسمه عمار ولد في 28 مارس 2004.

ومن أبرز أعماله "حلاوة الروح"، "توق" عن رواية الأمير بدر بن عبدالمحسن، "أبناء الرشيد"، "أسمهان"، "أبو جعفر المنصور"، "الاجتياح" وحصل على جائزة ايمي العالمية كأفضل مسلسل أجنبي، "هدوء نسبي" والذي عرض في رمضان 2009، "الأرواح المهاجرة" عن رواية الكاتبة إيزابيل أيندي، "بيت الأرواح"، "نابليون والمحروسة"، "مملكة النمل"، "تاج من شوك"، "اخوة التراب"، "عمر الخيام"، " دقيقة صمت".
لطيفة وهند صبري أبرز حضور عزاء المخرج شوقي الماجري (صور)
لطيفة وهند صبري أبرز حضور عزاء المخرج شوقي الماجري (صور)
لطيفة وهند صبري أبرز حضور عزاء المخرج شوقي الماجري (صور)
لطيفة وهند صبري أبرز حضور عزاء المخرج شوقي الماجري (صور)
لطيفة وهند صبري أبرز حضور عزاء المخرج شوقي الماجري (صور)
لطيفة وهند صبري أبرز حضور عزاء المخرج شوقي الماجري (صور)
لطيفة وهند صبري أبرز حضور عزاء المخرج شوقي الماجري (صور)
لطيفة وهند صبري أبرز حضور عزاء المخرج شوقي الماجري (صور)
لطيفة وهند صبري أبرز حضور عزاء المخرج شوقي الماجري (صور)
لطيفة وهند صبري أبرز حضور عزاء المخرج شوقي الماجري (صور)
لطيفة وهند صبري أبرز حضور عزاء المخرج شوقي الماجري (صور)
لطيفة وهند صبري أبرز حضور عزاء المخرج شوقي الماجري (صور)
لطيفة وهند صبري أبرز حضور عزاء المخرج شوقي الماجري (صور)
لطيفة وهند صبري أبرز حضور عزاء المخرج شوقي الماجري (صور)
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طباعة
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