لطيفة وهند صبري أبرز حضور عزاء المخرج شوقي الماجري (صور)
السبت 12/أكتوبر/2019 - 09:12 م
Advertisements
يارا احمد - تصوير: ولاء غنيم
Advertisements
Advertisements
رصدت عدسة "الفجر الفني"، عدد من الصور لعزاء المخرج شوقي الماجري، بالدقي وحرص علي الحضور عدد كبير من الفنانين في الوسط الفني وكان أبرزهم لطيفة وهند صبري.
رحل عن عالمنا الخميس 10 أكتوبر، المخرج التونسي الكبير شوقي الماجري، مخرج مسلسل "أسمهان"، بطولة الفنانة السورية سولاف فواخرجي.
شوقي الماجري من مواليد11 نوفمبر هو مخرج تلفزيوني وسينمائي تونسي قام بإخراج العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية السورية والعربية والعالمية، ويقيم في سوريا.
وهو طليق الممثلة الأردنية صبا مبارك ولديهما ابن واحد اسمه عمار ولد في 28 مارس 2004.
ومن أبرز أعماله "حلاوة الروح"، "توق" عن رواية الأمير بدر بن عبدالمحسن، "أبناء الرشيد"، "أسمهان"، "أبو جعفر المنصور"، "الاجتياح" وحصل على جائزة ايمي العالمية كأفضل مسلسل أجنبي، "هدوء نسبي" والذي عرض في رمضان 2009، "الأرواح المهاجرة" عن رواية الكاتبة إيزابيل أيندي، "بيت الأرواح"، "نابليون والمحروسة"، "مملكة النمل"، "تاج من شوك"، "اخوة التراب"، "عمر الخيام"، " دقيقة صمت".
Advertisements
- أبرز المحطات في حياة عابد فهد الفنية في عيد ميلاده
- عاجل.. وفاة المخرج شوقي الماجري "طليق صبا مبارك" عن عمر ناهز الـ58 عامًا
- هند صبري ناعية شوقي الماجري: رحل أكبر مخرج عربي
- إياد نصار للمخرج الراحل شوقى الماجري:"وداعا يا صديقي"
- وفاة المخرج التونسي شوقي الماجري بالقاهرة
- بشرى عن شوقيى الماجري وطلعت زكريا:"اللهم اجعلهما آخر الراحلين هذا العام"
- نداء من عائلة شوقي الماجري إلى سفارة تونس بالقاهرة..
- "ايبلا" تنعى وفاة شوقي الماجري مخرج أخر أعمالها "دقيقة صمت"
- وزارة الشؤون الثقافية التونسية تنعى المخرج شوقي الماجري
- شوقي الماجري.. 8 سنوات إبداع في الدراما المصرية
المزيد عن: هيثم شاكر نجوم الفن مشاهير مزيكا كريم فهمي فن شوقي الماجري شادى سرور سينما دراما خبار الفن المخرج شوقي الماجري القبض على الفنان محمد علي الفجر الفني اخر اخبار محمد علي أخبار الفنانين أخبار الفن اليومتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر