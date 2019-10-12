لطيفة وهند صبري أبرز حضور عزاء المخرج شوقي الماجري (صور)

رصدت عدسة " الفجر الفني "، عدد من الصور لعزاء المخرج شوقي الماجري، بالدقي وحرص علي الحضور عدد كبير من الفنانين في الوسط الفني وكان أبرزهم لطيفة وهند صبري.





رحل عن عالمنا الخميس 10 أكتوبر، المخرج التونسي الكبير شوقي الماجري، مخرج مسلسل "أسمهان"، بطولة الفنانة السورية سولاف فواخرجي.





شوقي الماجري من مواليد11 نوفمبر هو مخرج تلفزيوني وسينمائي تونسي قام بإخراج العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية السورية والعربية والعالمية، ويقيم في سوريا.





وهو طليق الممثلة الأردنية صبا مبارك ولديهما ابن واحد اسمه عمار ولد في 28 مارس 2004.



