خلال 72 ساعة.. 100 ألف سوري يهجرون منازهم بسبب الغزو التركي

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عقب رامي عبدالرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، على الفيديو الخاص بعملية قتل 9 مدنيين قائلًا: "ليست الأولي وتم إعدام سيدة أثناء مرورها بالإضافة إلى إعدام مدنيين عاملين في القطاع الصحي"، مشيرا إلى أنه قام بإرسال هذا الفيديو للرئاسة الفرنسية والبيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية؛ لعل هذا يحركهم ضد الغزو التركي لشمال سوريا.



وقال "عبدالرحمن"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، إن أردوغان سمى الغزو "نبع السلام" وهي في الحقيقة "نبع الإجرام"، لافتا إلى أن الفيديو الخاص بإعدام المدنيين في الشارع نشرته ميليشيات السفاح "أردوغان" في سوريا.



وأضاف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن 100 ألف سوري هجروا منازلهم خلال 72 ساعة الأخيرة، علاوة على استشهاد 38 سوريًا نتيجة الطيران التركي والقناصة والمدفعية التابعة لـ"أردوغان"



ونوه إلى أن منطق شمال سوريا تعتبر سلة الغذائية لذلك يريد السفاح أردوغان الاستيلاء على خيراتها، متابعًا: "آخر شهداء السوريين راعي أغنام قتلوه مع أغنامه، ما يقوم به السفاح هو إجرام".

