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الجيش اليمني يحبط محاولة تقدم جماعة "الحوثيين" الإرهابية في صعدة

السبت 12/أكتوبر/2019 - 09:10 م
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الجيش اليمني يحبط محاولة تقدم جماعة الحوثيين الإرهابية في صعدة
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وكالات
 
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صرح الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم السبت، بأنه الحق خسائر جامحة في صفوف جماعة "الحوثيين" الإرهابية، بمواجهات في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

وقال موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، إن "مجموعة من الحوثيين نفذوا محاولة تسلل باتجاه مواقع في جبال الربعة الاستراتيجية في جبهة الحشوة شرق صعدة".

وأكد الجيش اليمني على "إفشال محاولة الحوثيين وتكبيد عناصرهم عدداً من القتلى والجرحى".

وفي سياق آخر، ذكر المركز الإعلامي للجيش اليمني على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن "الفرق الهندسية انتزعت أكثر 97 لغماً من جبل عار والمناطق المحيطة به في جبهة النقعة بمديرية الصفراء شمال شرقي صعدة".

وأضاف المركز الإعلامي أن "الألغام تنوعت بين 46 عبوة موجهة، و12 عبوة ذات أشراك مموهة، و39 لغماً فرديا".

وتقود السعودية، منذ 26 مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية في مقدمتها الإمارات، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة "الحوثيين" الإرهابية أواخر عام 2014.

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