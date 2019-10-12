شاهد.. فيديو صادم لإعدام مدنيين سوريين على أيدي الميليشيات التركية
السبت 12/أكتوبر/2019 - 09:19 م
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هدى عبدالرازق
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عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو يرصد قيام الميليشيات الموالية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإعدام 9 أشخاص من السوريين المدنيين مع بدء احتلال شمال سوريا، موضحًا أن تلك الواقعة حدثت عصر اليوم.
وعقب "موسى"، خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، متسائلا: "ماذا يفعل السفاح أردوغان، وميليشيا الإخوان والقاعدة في السوريين"، منوهًا بأن منظمات حقوق الإنسان يجب أن ترى ماذا تفعل الميليشيا المساندة لأردوغان في المواطنين السوريين، معتبرًا أن هذا نتيجة وجود دولة بلا جيش.
وقال "موسى"، أن تلك الميليشيات التي تدعم أردوغان ومنتشرين في شمال سوريا، تلقوا تدريب في اسطنبول وأنقرة، مشددا على ضرورة أن يكون هناك محاكمة لمجرمي الحرب بداية من أردوغان الذي يرتكب مجازر إنسانية بحق السوريين، منوهًا بأن الإخوان كانوا يريدون أن يفعلوا مع المصريين مثلما تفعل ميليشيات أردوغان مع السوريين.
وظهر صوت الميليشيات الإرهابية في الفيديو، وهم يصرخون أثناء قتل السوريين، قائلين: "الله أكبر.. صورني".
وعقب "موسى"، خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، متسائلا: "ماذا يفعل السفاح أردوغان، وميليشيا الإخوان والقاعدة في السوريين"، منوهًا بأن منظمات حقوق الإنسان يجب أن ترى ماذا تفعل الميليشيا المساندة لأردوغان في المواطنين السوريين، معتبرًا أن هذا نتيجة وجود دولة بلا جيش.
وقال "موسى"، أن تلك الميليشيات التي تدعم أردوغان ومنتشرين في شمال سوريا، تلقوا تدريب في اسطنبول وأنقرة، مشددا على ضرورة أن يكون هناك محاكمة لمجرمي الحرب بداية من أردوغان الذي يرتكب مجازر إنسانية بحق السوريين، منوهًا بأن الإخوان كانوا يريدون أن يفعلوا مع المصريين مثلما تفعل ميليشيات أردوغان مع السوريين.
وظهر صوت الميليشيات الإرهابية في الفيديو، وهم يصرخون أثناء قتل السوريين، قائلين: "الله أكبر.. صورني".
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