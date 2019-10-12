رسميا.. نور الدين يدير مواجهة مصر وبتسوانا

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أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور، مباراة مصر وبتسوانا، لطاقم تحكيم مصري وديا.



وأعلنت لجنة الحكام، عن تعيين الحكم الدولي إبراهيم نورالدين، للمواجهة الودية والمقرر لها مساء بعد غد الإثنين في إطار التحضير للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية الكاميرون 2021.



وتلقي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى موافقة من الجهات الأمنيه بحضور جماهيري لمباراة مصر وبتسوانا الودية والمقرر إقامتها يوم 14 أكتوبر المقبل على ملعب برج العرب بالأسكندرية إستعداداً لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021، وتعد هي المباراة الأولي تحت قيادة المدير الفنى الجديد حسام البدري.



وتلقي الاتحاد المصري لكرة القدم خطاب يفيد بالموافقة علي حضور 10 ألاف متفرج وسيتم طرح التذاكر خلال الساعات المقبلة، بعد عقد اجتماع أمنى في الثالثة عصراً اليوم يحضره عامر حسين رئيس منطقة الإسكندرية للتنسيق للمباراة الودية لمصر.





وإختار حسام البدري قائمته الأولي كل من :



حراسة المرمى : محمد الشناوي ومحمد عوّاد ومحمد بسام



خط الدفاع :ورجب بكار واحمد فتحي ومحمود علاء، أحمد حجازي وباهر المحمدي وأيمن اشرف وعبدالله جمعه ومحمد حمدي



خط الوسط :وطارق حامد، وحمدي فتحي، محمد النني وعبدالله السعيد ومحمد مجدي افشه وحسين الشحات وعمر جابر، محمود حسن تريزيجيه



خط الهجوم :حسام حسن وعمر السعيد، أحمد حسن كوكا