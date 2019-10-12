الاتحاد الآسيوي يعلن عن هوية حكم قمة الهلال والسد

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن هوية حكم مباراة الهلال والسد القطري، مقررة اقامتها يوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر، على ملعب محيط الرعب بالعاصمة السعودية الرياض، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.



وحقق الهلال فازا ثمينا، عل السد القطري، بأربعة أهداف مقابل هدف، في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.



وأسند اتحاد الآسيوي لكرة القدم، مهمة قيادة المباراة تحكيميا إلى حكم الساحة محمد تقي الجعفري "37 عامًا"، ويعاونه طاقم سنغافوري عراقي.



ويضم الطاقم التحكيمي المساعد كلا من، ريو نيو كومنيت "مساعد أول"، ومهند قاسم "مساعد ثان"، وحكم رابع أمير داوود.



يذكر أن الجعفري، حصل على الشارة الدولية في موسم 2012، واختير للنخبة الآسيوي بعدها بموسمين.





سيفتقد الهلال لخدمات كلا من محمد كنو عن المباراة، بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية إصابة كنو في الحوض، وحاجاته لبرنامج علاجي يتراوح بين 6 إلى 7 أسابيع، إذ ربط الجهاز الطبي مدة غيابه باستجابته للعلاج فيما سيجري فحوصات طبية بصفة دورية أثناء البرنامج للوقوف على حالته، بالاضافة إلى غياب عمر خربين، بعدما أثبتت الفحوصات الطبية إصابته بالتواء في الكاحل، وحاجتة للخضوع إلى برنامج علاجي ستصل إلى شهر تقريبًا، إذ ربط الجهاز الطبي مدة غيابه باستجابته للعلاج فيما سيجري فحوصات طبية بصفة دورية أثناء البرنامج للوقوف على حالته، وتحديد مدة غيابه النهائية.



فيما عاد اللاعب نواف العابد للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، عقب تعافيه من الإصابة، ومن المتوقع أن ينضم سالم الدوسري في التدريبات الجماعية للفريق خلال الأيام القليلة القادمة، عقب انتهاء البرنامج العلاجي الخاص به، كما يواصل اللاعب عبد الله المعيوف برنامجه العلاجي والذي يتبقى فيه 8 أيام تقريبًا.

