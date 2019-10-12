مران الزمالك.. شيكابالا يخضع لتدريبات تأهيلية وعودة بوطيب

استأنف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته الجماعية اليوم السبت على ملعب عبداللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة الأهلي يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.





وشهدت التدريبات مشاركة المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها مؤخرًا، حيث سافر اللاعب إلى المغرب لقضاء اجازة سريعة ثم عاد مرة آخرى.





وانتظم محمد عبدالغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب النادي.

جاء ذلك عقب انتهاء البرنامج التأهيلي الإضافي الذي كان يؤديه الفترة الأخيرة تحت قيادة الجهاز الطبي، لتجهيزه بشكل كامل.

ويؤدي اللاعب التدريبات بشكل طبيعي وقوي برفقة زملائه، استعدادا للمواجهات القادمة.





وحرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة الصربي ميتشو على تخصيص فقرة بدنية خاصة للاعبين، قاموا بأدئها بجيمانيزيوم النادي قبل انطلاق التدريبات الجماعية، وذلك تحت قيادة الإسباني رودريجيز مدرب الأحمال.





حيث يهدف الجهاز الفني لرفع المعدل البدني للاعبين، والوصول بهم إلى أعلى معدل من حيث الجاهزية استعدادا للفترة المقبلة.

كما أدى اللاعبون فقرة تأهيلية في بداية المران، وهي عبارة عن سباق سرعات في مسافة قصيرة، أعقبها تأهيل بالكرة.





وخضع محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق لبعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم الخاصة بالفريق الأول، بالإضافة إلى خوضه بعض تدريبات الركض على هامش المران المقام حاليا بملعب النادي.





وحرص دراجون مدرب حراس المرمى، على تخصيص فقرة تكتكية للحراس على هامش المران المقام حاليا بملعب النادي.

واعتمدت هذه الفقرة على تدريب الحراس على المشاركة كلاعب مع المدافعين والتمرير والتسلم بين الحارس وبين المدافعين، وبدء الكرة من خلاله لزملائه وبدء الهجمة.



