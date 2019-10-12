وصول سيارة "هوك" ضخمة لتطوير منظومة النظافة بدمياط (صور)
السبت 12/أكتوبر/2019 - 08:15 م
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هند الشيال
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أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، خلال الزيارة التى أجرتها اليوم، عن استلام سيارة هوك حمولة ٣٠ طن مكعب لاستخدامها كمحطة وسيطة للقمامة لتجميع كافة المخلفات الناتجة من مدينة دمياط تمهيدا لنقلها إلى مصنع أبو جريدة لتدوير القمامة بفارسكور.
وأشارت المحافظ الى أن المحطة ستساهم في القضاء على ظاهرة التراكمات العشوائية للمخلفات وتقليل عدد مرات ذهاب السيارات الى مصنع أبو جريدة وبالتالى توفير الوقود، مضيفة أنه سيتم اختيار مكان مناسب بنطاق مركز ومدينة دمياط لتجهيزه بكافة الامكانات اللازمة لتشغيل المحطة.
وقد أكدت الدكتورة منال عوض حرص المحافظة على وضع منظومة متكاملة للنظافة والاهتمام بالتخلص النهائى من المخلفات وتوفير المعدات اللازمة لتنفيذ تلك الخطة
جاء اللقاء بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد واللواء عماد حمدى رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.
استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم السبت، المهندس وليد التمامى رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير والمهندس سامى الجحر نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية والسادة أعضاء مجلس الإدارة وأحمد منصور ممثل الإتحاد التعاونى الإنتاجى، حيث تناول اللقاء الذى جاء بحضور حسام عبد الغفار مدير مديرية التضامن الاجتماعي سبل فتح مجالات جديدة للعمل وتحقيق التعاون لتنفيذ عدد من المشروعات بالمحافظة.
وتقدمت المحافظ فى مستهل اللقاء بالتهنئة لمجلس إدارة الجمعية بعد فوزه بالتشكيل الجديد في الانتخابات المنعقدة مؤخرا، كما ناقشت آليات إسناد بعض الأعمال التى يتم طرحها من قبل الوحدات المحلية للمراكز والمدن للمقاولين التابعين للجمعية لضمان الدقة فى تنفيذ تلك الأعمال خاصة مع وجود مكتب فنى وإدارة هندسية بالجمعية ويتم العمل وفقا برنامج زمنى محدد.
وعلى جانب آخر، ناقشت محافظ دمياط مع ممثل الإتحاد التعاونى الإنتاجى أوجه التعاون المختلفة لخدمة أبناء المحافظة، حيث جاء على رأس تلك الملفات، إنشاء معرض يضم منتجات كافة الجمعيات بدمياط على غرار معارض تراثنا وديارنا والتى تهدف إلى مد يد العون لمحدودى الدخل وتنشيط الحركة التجارية، هذا بالإضافة إلى إمكانية إنشاء جمعية لذوى الاحتياجات الخاصة لإدماجهم فى المجتمع ومساعدتهم فى تعلم عدد من المهارات والحرف.
وفى ختام اللقاء، دعت الدكتورة منال عوض أعضاء الجمعية إلى المشاركة فى مشروع المدن الملونة الجارى تنفيذه بمدينة عزبة البرج لتحسين الصورة البصرية فى الضفة المقابلة برأس البر، كما توجهت بالشكر إلى المهندس وليد التمامى على مشاركته الفعالة بهذا المشروع.
وأشارت المحافظ الى أن المحطة ستساهم في القضاء على ظاهرة التراكمات العشوائية للمخلفات وتقليل عدد مرات ذهاب السيارات الى مصنع أبو جريدة وبالتالى توفير الوقود، مضيفة أنه سيتم اختيار مكان مناسب بنطاق مركز ومدينة دمياط لتجهيزه بكافة الامكانات اللازمة لتشغيل المحطة.
وقد أكدت الدكتورة منال عوض حرص المحافظة على وضع منظومة متكاملة للنظافة والاهتمام بالتخلص النهائى من المخلفات وتوفير المعدات اللازمة لتنفيذ تلك الخطة
جاء اللقاء بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد واللواء عماد حمدى رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.
استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم السبت، المهندس وليد التمامى رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير والمهندس سامى الجحر نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية والسادة أعضاء مجلس الإدارة وأحمد منصور ممثل الإتحاد التعاونى الإنتاجى، حيث تناول اللقاء الذى جاء بحضور حسام عبد الغفار مدير مديرية التضامن الاجتماعي سبل فتح مجالات جديدة للعمل وتحقيق التعاون لتنفيذ عدد من المشروعات بالمحافظة.
وتقدمت المحافظ فى مستهل اللقاء بالتهنئة لمجلس إدارة الجمعية بعد فوزه بالتشكيل الجديد في الانتخابات المنعقدة مؤخرا، كما ناقشت آليات إسناد بعض الأعمال التى يتم طرحها من قبل الوحدات المحلية للمراكز والمدن للمقاولين التابعين للجمعية لضمان الدقة فى تنفيذ تلك الأعمال خاصة مع وجود مكتب فنى وإدارة هندسية بالجمعية ويتم العمل وفقا برنامج زمنى محدد.
وعلى جانب آخر، ناقشت محافظ دمياط مع ممثل الإتحاد التعاونى الإنتاجى أوجه التعاون المختلفة لخدمة أبناء المحافظة، حيث جاء على رأس تلك الملفات، إنشاء معرض يضم منتجات كافة الجمعيات بدمياط على غرار معارض تراثنا وديارنا والتى تهدف إلى مد يد العون لمحدودى الدخل وتنشيط الحركة التجارية، هذا بالإضافة إلى إمكانية إنشاء جمعية لذوى الاحتياجات الخاصة لإدماجهم فى المجتمع ومساعدتهم فى تعلم عدد من المهارات والحرف.
وفى ختام اللقاء، دعت الدكتورة منال عوض أعضاء الجمعية إلى المشاركة فى مشروع المدن الملونة الجارى تنفيذه بمدينة عزبة البرج لتحسين الصورة البصرية فى الضفة المقابلة برأس البر، كما توجهت بالشكر إلى المهندس وليد التمامى على مشاركته الفعالة بهذا المشروع.
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