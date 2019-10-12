أهداف بالجملة واعتراضات واشتباكات عنوان فوز الواسطى وناصر بنى سويف وسقوط سمسطا

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شهدت مباريات القسم الثالث بالمجموعة الرابعة الكثير من الإثارة والمتعة الكروية والاعتراضات على القرارات التحكيمية فى مباريات عديدة .



نجح الفريق الكروى الاول بنادى الواسطى الرياضى أحد أندية المجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث فى تحقيق فوز بثنائية نظيفة على ضيفه مركز شباب الفيوم وذلك فى إطار المباراة التى جمعت بين الفريق بملعب الواسطى بمستهل منافسات دورى القسم الثالث .

الواسطى الرياضى بقيادة مديره الفنى احمد الجيوشى بدء المباراة بتشكيل مكون من ( احمد على حجاج وطه محمدين ومحمد ربيع ومحمد عبد الخالق وأحمد حمدى وأحمد محمد وسعد نادى وطارق جمال ومحمد عصام وعبد الستار عبد النبى ومحمد طه )

فيما بدء شباب الفيوم لقيادة مديرة الفنى نصر الجرنوسى المباراة بتشكيل مكون من ( محمد عادل وخالد عبد الرحمن ومصطفى شعبان وعبد الستار على وهشام شعبان وايمن عبد النبي وايمن محمد ومحمد جمعه وفرج عبد المحسن ومحمود يوسف وأحمد محمد هاشم )



وحمل اللقاء إثارة كبري منذ البداية خاصة فى ظل حرص الواسطى الرياضى على امتلاك زمام المباراة وإحراز هدف بالشوط الاول وهو ما تحقق عن طريق تسديدة محمد ربيع " كيتو " والتى أسكنت الزاوية اليسرى لمرمى شباب الفيوم بالدقيقة ٤٣ وقام حكم اللقاء بطرد احمد الجيوشى المدير الفنى للواسطى الرياضى .



وبالشوط الثانى حرص شباب الفيوم على إدراك التعادل وفشلت جميع محاولات الفريق خاصة فى ظل تألق متميز لحارس مرمى الواسطى ولاعبي خط الدفاع ،وبعدها عزز محمد ربيع " كيتو " نتيجة المباراة بإضافة الهدف الثانى الواسطى لتشتعل المباراة إثارة خاصة بعد قيام حكم اللقاء بطرد محمود يوسف لاعب فريق شباب الفيوم لتهدئه على أحد مهاجمى الواسطى بجانب طرد أحد أعضاء مجلس إدارة شباب الفيوم .



وخلال الشوط الثانى فشل كيتو مهاجم الواسطى فى تحقيق هاتريك بالمباراة بعد اهداره لركلة جزاء تم احتسابها للفريق .



وخلال المباراة اجرى الجيوشى المدير الفنى للواسطى تغييراته بنزول كلا من عبد الله سعد ومحمد نادى وادهم فتحى بدلا من سيد محمد وسعد نادى ومحمد عصام .

فيما أجرى الجرنوسى المدير الفنى لشباب الفيوم تغييراته بنزول كلا من محمد ربيع وأحمد جمعه وحسام عرفه بدلا من محمد احمد ومصطفى شعبان وفرج عبد المحسن .



وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من ابراهيم محمد وعاونه الثنائى تامر رشاد وادهم مجدى مساعدين وحمدى سعد مراقب لجنة الحكام وعبد الحكيم حلمى مراقب لجنة المسابقات .



فيما نجح فريق ناصر بنى سويف فى تحقيق فوز بنتيجة 1/3 على ضيفه مركز شباب ابشواى

وبدء ناصر بنى سويف المباراة بتشكيل مكون من ( عبد الرحمن اسماعيل ومحمد عامر ومحمد حسن ومحمد جبر وباسل مصطفى وأحمد اشرف وعمرو زكريا وأحمد متولى واسلام رمضان وياسر محمد وزيكا نصف ملعب متوالي وباسل وياسر محمد )

فيما بدء جمال مساعد المدير الفنى لابشواى المباراة بتشكيل مكون من ( تامر محمد وياسين خليل وعيد رحب وعلاء الدين عشرى وأحمد صالح وعبد الله عبد التواب وحمادة ميزار وأحمد عطية وأمين عبد الرحيم وأحمد حمدى وعجمى وليد )

احرز هدف ابشواى لاعبه احمد عطيه فيما أحرز ثلاثية ناصر بنى سويف كلا من ياسر محمد حسن " هدفين " وباسل مصطفى " هدف " .

فيما تعادل ببا الرياضى أمام مضيفه مركز شباب اطسا بنتيجة 1/1 فى مباراة شهدت اشتباكات كبيرة عقب اطلاق حكم اللقاء صافرته معلنا انتهاء المباراة .



فيما نجح فريق مركز شباب سنورس فى تحقيق فوز بثنائية نظيفة على ضيفه سمسطا الرياضى .