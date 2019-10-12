دكرنس يقدم الجهاز الفني ولاعبي الفريق في مؤتمر صحفي

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إنتهت قبل قليل وقائع المؤتمر الصحفى لنادى دكرنس الرياضى والمخصص لإستعراض أعضاء الجهاز الفنى للفريق الأول بالإضافة لعرض لاعبى الفريق الأول من العناصر التى شاركت بالموسم الماضى و اللاعبين الجدد المنضمين حديثا للفريق إستعدادا للموسم المقبل بالقسم الثانى.



وبدأ الحفل بأيات من القرآن الكريم ثم النشيد الوطنى لجمهورية مصر العربية ثم ألقى بعدها رئيس مجلس إدارة النادى الخضر إبراهيم كلمة قصيرة تقدم فيها بالشكر للاعبى الفريق بالموسم الماضى والذين ساهموا فى صعود الفريق وعودته للقسم الثانى مجددا بعد غياب لموسمين.



ثم بدأ مقدمى الحفل فى إستعراض أسماء لاعبى الفريق للموسم الحالى وقام رئيس مجلس إدارة نادى دكرنس بإلتقاط الصور مع اللاعبين بالطاقم الرسمى للمباريات والذى سوف يرتديه الفريق بالموسم المقبل حيث من المقرر أن يكون الطاقم الرئيسى باللون الأحمر بينما الطاقم الإحتياطى باللون الأزرق.



شهد الحفل حضور العديد من الشخصيات الرياضية وأعضاء الجمعية العمومية بنادى دكرنس الرياضى وسط تغطية إعلامية مميزة بحضور ممثلى بعض القنوات التليفزيونية والمواقع الإلكترونية.



وقد أعلن دكرنس قائمته النهائية والتى ضمت 28 لاعبا بواقع 5 لاعبين من لاعبى الموسم الماضى ممن تم الإبقاء عليهم بالموسم الحالى وهم صامويل أوسو ,وعادل أدهم, وأحمد ويزا, وأمير حجازى, ومحمد السادات وإنضم إليهم 23 لاعبا جديدا ممن تم التعاقد معهم لتدعيم الفريق بالموسم الجديد.



وإنضم نادى دكرنس لفرق المجموعة الثالثة بالقسم الثانى والتى تضم 12 فريق ويتأهل الفريق صاحب المركز الأول للدورى الممتاز بينما يهبط الفرق أصحاب المركزين الأخيرين بالمجموعة ويفتتح الفريق الأول مبارياته يوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر بمواجهة الأوليمبى بالإسكندرية.