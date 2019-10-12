الهلال يكثف جهوده لتجهيز المصابين قبل موقعة السد

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يسعى الجهاز الطبي بنادي الهلال، إلى تجهيز اللاعبين المصابين قبل مباراة السد القطري، مقررة اقامتها يوم 22 أكتوبر، على ملعب محيط الرعب بالعاصمة السعودية الرياض، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.



وتعرض نجم الهلال، السوري عمر خربين لإصابة بإلتواء في كاحل القدم، أثناء مشاركته مع منتخب بلاده سوريا أمام جزر المالديف في المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء الخميس الماضي، على ملعب راشد بنادي شباب الأهلي وانتهت بفوز منتخب سوريا على جزر المالديف بنتيجة بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الثانية بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.





وأثبتت الفحوصات الطبية حاجة عمر خربين للخضوع إلى برنامج علاجي ستصل إلى شهر تقريبًا، إذ ربط الجهاز الطبي مدة غيابه باستجابته للعلاج فيما سيجري فحوصات طبية بصفة دورية أثناء البرنامج للوقوف على حالته، وتحديد مدة غيابه النهائية.



وشارك نواف العابد في الجزء الأول فقط من التدريبات الجماعية للفريق أمس الجمعة، عقب تعافيه من الإصابة.



ومن المتوقع أن يشارك سالم الدوسري في التدريبات الجماعية للفريق خلال الأيام القليلة القادمة، عقب انتهاء البرنامج العلاجي الخاص به.





فيما سيفتقد الهلال لخدمات المدافع محمد كنو عن المباراة، بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية إصابة كنو في الحوض، وحاجاته لبرنامج علاجي يتراوح بين 6 إلى 7 أسابيع، إذ ربط الجهاز الطبي مدة غيابه باستجابته للعلاج فيما سيجري فحوصات طبية بصفة دورية أثناء البرنامج للوقوف على حالته.



كما يواصل اللاعب عبد الله المعيوف برنامجه العلاجي والذي يتبقى فيه 8 أيام تقريبًا.



ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين برصيده 16 نقطة ، حصدهم من 6 مباريات، فاز في 5 لقاءات بينما تعادل مباراة وحيدة ضد الفيحاء 1-1 وسجل الزعيم 19 هدفاً واستقبلت شباكه 6 أهداف، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

