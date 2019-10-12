تفعيل برنامج المدن الملونة بدمياط (صور)

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استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم السبت، المهندس وليد التمامى رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير والمهندس سامى الجحر نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية والسادة أعضاء مجلس الإدارة وأحمد منصور ممثل الإتحاد التعاونى الإنتاجى، حيث تناول اللقاء الذى جاء بحضور حسام عبد الغفار مدير مديرية التضامن الاجتماعي سبل فتح مجالات جديدة للعمل وتحقيق التعاون لتنفيذ عدد من المشروعات بالمحافظة.



و تقدمت المحافظ فى مستهل اللقاء بالتهنئة لمجلس إدارة الجمعية بعد فوزه بالتشكيل الجديد في الانتخابات المنعقدة مؤخرا، كما ناقشت آليات إسناد بعض الأعمال التى يتم طرحها من قبل الوحدات المحلية للمراكز والمدن للمقاولين التابعين للجمعية لضمان الدقة فى تنفيذ تلك الأعمال خاصة مع وجود مكتب فنى وإدارة هندسية بالجمعية ويتم العمل وفقا برنامج زمنى محدد.



وعلى جانب آخر، ناقشت محافظ دمياط مع ممثل الإتحاد التعاونى الإنتاجى أوجه التعاون المختلفة لخدمة أبناء المحافظة، حيث جاء على رأس تلك الملفات، إنشاء معرض يضم منتجات كافة الجمعيات بدمياط على غرار معارض تراثنا وديارنا والتى تهدف إلى مد يد العون لمحدودى الدخل وتنشيط الحركة التجارية، هذا بالإضافة إلى إمكانية إنشاء جمعية لذوى الاحتياجات الخاصة لإدماجهم فى المجتمع ومساعدتهم فى تعلم عدد من المهارات والحرف.



وفى ختام اللقاء، دعت الدكتورة منال عوض أعضاء الجمعية إلى المشاركة فى مشروع المدن الملونة الجارى تنفيذه بمدينة عزبة البرج لتحسين الصورة البصرية فى الضفة المقابلة برأس البر، كما توجهت بالشكر إلى المهندس وليد التمامى على مشاركته الفعالة بهذا المشروع.



وكانت قد نفذت مديرية الصحة بدمياط، قافلة طبية شاملة بقرية كرم ورزوق التابعة لمركز فارسكور علي مدار يومين.



وشملت تلك القافلة عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، إذ تم توقيع الكشف الطبى على ٢٢٠٠ مواطن بالإضافة إلى تحويل ٢٠٠ حالة لتلقي العلاج بالمستشفيات وكذا إتخاذ إجراءات العلاج على نفقة الدولة لعدد ٤ حالات.



وقالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن القافلة فى إطار المبادرة الرئاسية" حياة كريمة "، والتى تهدف الى رعاية الفئات الأكثر احتياجا وتوفير الحياة الكريمة لهم، ويتم تنظيمها في كافة القرى الأولى والمحتاجة للرعاية، حيث أن هناك خطة موضوعة لتنظيم القوافل الطبية في كافة قري المحافظة.