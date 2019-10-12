وجهة طارق حامد المقبلة بعد أزمته مع الزمالك

وكان الزمالك قد رفض عرضا مغريا لرحيل طارق حامد لاتحاد جدة، على أن يتم تعويض اللاعب بتعديل عقده.

ونشر طارق حامد رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" قائلا:" انتظرت وصبرت كثيرا من أجل من أحبهم ويحبونني، ولكن لقد طفح الكيل، ولن أصمت مرة أخرى".





وفي حالة استمرار أزمة طارق حامد مع مسئولي الزمالك، فأن نجم القلعة البيضاء سيكون في يناير على أبواب الدوري السعودي، خاصة وأن اللاعب تلقى أكثر من عرض في الصيف الماضي، وبمقابل مادي مغري، وسيكون راتبه أكثر من ضعف ما يتقاضاه داخل صفوف ميت عقبة.





ويتواجد طارق حامد حاليا في معسكر منتخب مصر، والذي يستعد لمواجهة ودية مع بوتسوانا استعدادا لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.





ويلتقي منتخب مصر مع بوتسوانا في السابعة مساء الأثنين المقبل.