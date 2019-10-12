في ليلة تألق "الدون".. البرتغال ضد لوكسمبورج (3-0) في تصفيات اليورو 2020 (فيديو)

تغلب منتخب البرتغال على غريمه لوكسمبورج بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس الجمعة، على ملعب " خوسيه الفالادى"، في إطار منافسات المجموعة الثانية من تصفيات اليورو 2020.





وسجل برناردو سيلفا نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الهدف الأول لبرازيل أوروبا في الدقيقة 16، وأضاف النجم كريستيانو رونالدو ومهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، الهدف الثاني لمنتخب البرتغال في الدقيقة 65، واختتم جونكالو جويديس لاعب فالنسيا الإسباني بالهدف الثالث لمنتخب البرتغال فى الدقيقة 89.





واحتفل رونالدو بهدفه أمام لوكسمبورج موجها رسالة إلى جماهير البرتغال عبر حسابه على "إنستجرام" قال فيها: "سعيد بالتسجيل على هذا الملعب المميز بالنسبة لى، وساهمت فى فوز البرتغال والذى يقربنا جميعًا من هدفنا فى التأهل إلى يورو 2020."

جدير بالذكر أن رونالدو بدأ مسيرته من ملعب جوزيه الفالادي عندما كان لاعبًا فى صفوف سبورتنج لشبونة، قبل احترافه بالخارج والتحول إلى أحد أفضل لاعبى الكرة عبر التاريخ.



بهذا الفوز، رفع البرتغال رصيده للنقطة 11 محتلًا المركز الثاني، خلف منتخب أوكرانيا صاحب الصدارة برصيد 16 نقطة، بينما تجمد رصيد لوكسمبورج عند النقطة 4 فى المركز الرابع.





وبدء البرتغال مباراته أمام لوكسمبورج بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى: روى باتريسيو.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو - بيبي - بارتولوميو دياز - رافاييل جوريرو.

خط الوسط: دانيلو بيريرا - جواو موتينيو - بورجيس فيرنانديز.

خط الهجوم: برناردو سيلفا - جواو فيليكس - كريستيانو رونالدو.



بالفيديو.. ملخص مباراة البرتغال ضد لوكسمبورج في تصفيات اليورو 2020:-