محمد عبد الرحمن: "مهما شعري طول هفل أحبكوا على طول"

نشر الممثل محمد عبدالرحمن، بموقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، صورة له، و كان يرتدي تيشيرت باللون الأحمر، ونظارة، حيث أطلق لحيته وشاربه.





ونشر قائلاً "مهما شعري طول هفضل احبكوا كلكوا".









وجاءت التعليقات من قبل جمهوره على النحو التالي، "انت الغالي"، "عسل يا حمو" ، "العسلية" ، "كما انت عظيم يا استاذ محمد".









جدير بالذكر أن، محمد عبد الرحمن ممثل مصري وفنان مسرحي. تخرج من كلية الحقوق من جامعة عين شمس عام 2007، وبدأ هناك تمثيله في مسرح الجامعة، بدأت شهرته عام 2007 عندما شارك في مسلسل راجل وست ستات، وزادت شهرته عندما شارك في فيلم أحمد حلمي عام 2011 إكس لارج.

يذكر أن مسرح مصر يعرض في موسمه الأخير، ويشارك فيه الممثل محمد عبدالرحمن، مع مجموعة من الفنانيين أبرزهم، أشرف عبدالباقي وعلي ربيع وحمدي المرغني ومصطفى خاطر".

جدير بالذكر أن ، آخر الأعمال الفنية التي قام بها "عبدالرحمن"، مسلسل "الواد سيد الشحات"، إخراج أحمد الجندي، ومساعد مخرج محمد خيري، وتأليف مصطفي صقر ومحمد عز الدين.

بالإضافة إلي أعمال فنية آخرى، "سك علي خواتك"، و"خير وبركة"، و"أوشن 14"، و"جحيم في الهند"، و"يوم مالوش لازمة"، و"إكس لارج"، "صد رد"، و"ألف ليلة وليلة"، و"انا وماما وبابا"، و"لهفة"، "الكبير أوي الجزء الرابع"، و"حميها حرميها"، و"راجل وست الستات".