الإعلامية إنجي أنور هي كلمة السر وراء قصة زواج كريم كوجاك من شيرين الشايب
السبت 12/أكتوبر/2019 - 07:58 م
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لمياء علي
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حل الفنان والإعلامي كريم كوجاك ضيفًا على برنامج "كلام ستات" منذ قليل، والذي يذاع عبر قناة ON E.
وتحدث كريم كوجاك عن قصة زواجه من الإعلامية شيرين الشايب وكيف كانت طريقة تعارفهما.
وقال كريم كوجاك إن القصة بدأت عندما كان جالسًا مع بعض الأصدقاء ويشاهدون برنامجًا للإعلامية إنجي أنور، ولاحظ وقتها بأنها حزينة بعض الشئ، فقام بالإتصال بها فيما بعد لمعرفة السبب.
وخلال حديثهما، قالت إنجي له بأن ليس لديها أصدقاء سوى أشخاص قليلة، وذكرت أسمائهم له وكان من بينهم الإعلامية شيرين الشايب.
وأوضح كريم كوجاك أنه كان يحمل بداخله مشاعر اعجاب ومحبة كبيرة وارتياح أيضًا.
واستطرد أن القصة بينهما بدأت بالإرتياح والإعجاب وانتهت بالحب والزواج.
كما تحدث كريم كوجاك عن علاقته بأولاده التوأم مالك ومليكة وكيف يتعامل معهما ويشارك في تربيتهما.
ومازح كريم كوجاك الفنانة هيدي كرم والتي تشارك في تقديم البرنامج، وقال: أنا مابعرفش أربي.
جدير بالذكر أن برنامج "كلام ستات" يذاع على قناة ONE، في تمام الرابعة والنصف مساءًا وذلك من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع.
برنامج كلام ستات من تقديم شيريهان أبو الحسن ةنهال عنبر وهيدي كرم وندى رحمي.
يشار إلى أن كريم كوجاك حقق نجاحًا كبيرًا في مجال التمثيل والإعلام أيضًا.
وقدم عدة برامج تلفزيونية وأبرزهم برنامجه عبر قناة النهار مع زوجته الإعلامية شيرين الشايب، إلى أن تألق في تقديم برنامج الصدمة على شاشة MBC على مدار ثلاثة سنوات ماضية.
كما شارك في البرامج الإذاعية وقدم برنامجا على إذاعة بي بي سي بالانجليزية وعام 2017 قدم برنامجا على إذاعة ميجا اف ام بعنوان " خليك راجل " ثم "كاميرا دور " وفي أغسطس 2018 إنتقل لإذاعة نغم ام ليقدم برنامج من 4 ل 6 بمشاركة زميلته مها بهنسي.
وقد شارك في عدة أعمال درامية وسينمائية كشفت عن مواهبه المتعددة وحقق جماهيرية كبيرة.
وتحدث كريم كوجاك عن قصة زواجه من الإعلامية شيرين الشايب وكيف كانت طريقة تعارفهما.
وقال كريم كوجاك إن القصة بدأت عندما كان جالسًا مع بعض الأصدقاء ويشاهدون برنامجًا للإعلامية إنجي أنور، ولاحظ وقتها بأنها حزينة بعض الشئ، فقام بالإتصال بها فيما بعد لمعرفة السبب.
وخلال حديثهما، قالت إنجي له بأن ليس لديها أصدقاء سوى أشخاص قليلة، وذكرت أسمائهم له وكان من بينهم الإعلامية شيرين الشايب.
وأوضح كريم كوجاك أنه كان يحمل بداخله مشاعر اعجاب ومحبة كبيرة وارتياح أيضًا.
واستطرد أن القصة بينهما بدأت بالإرتياح والإعجاب وانتهت بالحب والزواج.
كما تحدث كريم كوجاك عن علاقته بأولاده التوأم مالك ومليكة وكيف يتعامل معهما ويشارك في تربيتهما.
ومازح كريم كوجاك الفنانة هيدي كرم والتي تشارك في تقديم البرنامج، وقال: أنا مابعرفش أربي.
جدير بالذكر أن برنامج "كلام ستات" يذاع على قناة ONE، في تمام الرابعة والنصف مساءًا وذلك من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع.
برنامج كلام ستات من تقديم شيريهان أبو الحسن ةنهال عنبر وهيدي كرم وندى رحمي.
يشار إلى أن كريم كوجاك حقق نجاحًا كبيرًا في مجال التمثيل والإعلام أيضًا.
وقدم عدة برامج تلفزيونية وأبرزهم برنامجه عبر قناة النهار مع زوجته الإعلامية شيرين الشايب، إلى أن تألق في تقديم برنامج الصدمة على شاشة MBC على مدار ثلاثة سنوات ماضية.
كما شارك في البرامج الإذاعية وقدم برنامجا على إذاعة بي بي سي بالانجليزية وعام 2017 قدم برنامجا على إذاعة ميجا اف ام بعنوان " خليك راجل " ثم "كاميرا دور " وفي أغسطس 2018 إنتقل لإذاعة نغم ام ليقدم برنامج من 4 ل 6 بمشاركة زميلته مها بهنسي.
وقد شارك في عدة أعمال درامية وسينمائية كشفت عن مواهبه المتعددة وحقق جماهيرية كبيرة.
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