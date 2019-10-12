خالد الجندي: الصهيونية مُحرك جماعة الإخوان الإرهابية (فيديو)

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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن "الله أكبر" كانت أغلى كلمة عند المسلمين، عندما عبر الجنود المصريين وخطموا كلمة خط "بارليف" مرددين كلمة "الله أكبر"، معقبًا: "العجيب إن الإرهاربين سواء داعش او القاعدة أو بوكوا حرام، أو الإخوان تعمدوا ذبح وقتل المسلمين بكلمة الله أكبر، والهدف من ذلك هو الإساءة للإسلام".



وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "DMC"، مساء السبت، أن الصهيونية محرك الجماعات الإرهابية، معقبًا: "الصهاينة مش قادرين ينسوا هذه الكلمة في حرب أكتوبر، مش قادرين ينسوا الكلمة دي عملت فيهم إيه، كانت كلمة الله أكبر ترمز إلى القوة والشهامة ولكل شيء في الإسلام".



وأضاف أن الإرهابيين قاموا بنشر كلمة "الله أكبر" على أنها رمز للقتل، مستطردًا: "الله أكبر بقت علامة القتل والتفجير، لو أنت ركبت طائرة، وقلت الله أكبر هتكون آخر مرة هتركب فيها طائرة، هتعتقل، أنا مش بهزر".



ولفت إلى أن الإسلام المعروف بإفشاء السلام بين الناس، قام الإرهابيين بالإساءة إليه بأعمالهم، متابعًا: "بقت كلمة السلام مهجورة في الإسلام عند الإرهابيين، والبعض يفهم بأن قتل الناس شهادة في سبيل الله".



