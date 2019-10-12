تفاصيل اقتراب ريال مدريد من الصفقة الكبري
السبت 12/أكتوبر/2019 - 07:50 م
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الفجر الرياضي
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يبدو أن ريال مدريد الإسباني بات قريبًا من الحصول على صفقته المنتظرة، حيث ذكرت تقارير صحفية إنجليزية حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الفريق الملكي بقيادة فلورنتينو بيريز اقترب من حسم الصفقة التي يسعي للحصول عليها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ووفقًا للصحيفة البريطانية فأن النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام اسطورة ريال مدريد اقترب من أن يصبح وكيل أعمال المهاجم الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، وهذا يقرب اللاعب الشابق من الانتقال للنادي الملكي خلال الفترة القادمة.
ويحظي "مبابي" بإهتمام كبير من إدارة نادي ريال مدريد حيث ترغب في الحصول على خدمات اللاعب صاحب الإمكانيات الهجومية والتهديفية العالية، وذلك بعد المستويات الرائعة التي يقدمها اللاعب رفقة فريقه الباريسي مما يجعله صفقة مهمة للنادي المدريدي.
وأكدت الصحيفة الإنجليزية أن تعاقد "مبابي" مع ديفيد بيكهام، يجعل نادي ريال مدريد يقترب بقوة من الحصول على خدمات مهاجم باريس، وذلك في حالة اتخذ المهاجم الشاب قرارًا بمغادرة النادي الفرنسي.
وحاول نادي ريال مدريد الحصول على خدمات كيليان مبابي الصيف الماضي، ولكن المفاوضات مع باريس سان جيرمان لم تكلل بالنجاح.
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