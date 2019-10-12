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تقارير.. ريال مدريد يقترب من حسم صفقة القرن

السبت 12/أكتوبر/2019 - 07:47 م
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تقارير.. ريال مدريد يقترب من حسم صفقة القرن
ريال مدريد
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علاء خليف
 
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كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن مفاجأة مدوية تقرب نادي ريال مدريد من الحصول على خدمات نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" أن النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام أسطورة ريال مدريد اقترب من أن يصبح وكيل أعمال المهاجم الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، وهذا يقرب اللاعب الشاب من الانتقال للنادي الملكي خلال الفترة القادمة.

ويحظي "مبابي" بإهتمام كبير من إدارة نادي ريال مدريد حيث ترغب في الحصول على خدمات اللاعب صاحب الإمكانيات الهجومية والتهديفية العالية، وذلك بعد المستويات الرائعة التي يقدمها اللاعب رفقة فريقه الباريسي مما يجعله صفقة مهمة للنادي المدريدي.

وأكدت الصحيفة الإنجليزية أن تعاقد "مبابي" مع ديفيد بيكهام، يجعل نادي ريال مدريد يقترب بقوة من الحصول على خدمات مهاجم باريس، وذلك في حالة اتخذ المهاجم الشاب قرارًا بمغادرة النادي الفرنسي.

وحاول نادي ريال مدريد الحصول على خدمات كيليان مبابي الصيف الماضي، ولكن المفاوضات مع باريس سان جيرمان لم تكلل بالنجاح.
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