محمد رمضان يروج لحفله في موسم الرياض
السبت 12/أكتوبر/2019 - 07:48 م
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فايقة محمد
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روج الفنان محمد رمضان لحفل صناع الترفيه بالسعودية، حيث أعلن عن زيارته الأولي لمدينة الرياض بالسعودية.
ونشر صورة له على حسابه الرسمي عبر الموقع الشهير "إنستجرام" معلقاً عليها: أول زيارة لمدينة الرياض لحضور حفل صناع الترفيه وبدأ استعدات حفلة الأسطورة.
كما أوضح أن ميعاد وصوله سيكون الليلة في تمام الساعة 11.30 قبل منتصف الليل بتوقيت السعودية بمطار الرياض الخاص.
ومن المشار إليه أن "رمضان" أوضح تعاقده مع المنتج تامر موسي لبطولة مسلسل سيعرض في رمضان المقبل 2020 وذلك من خلال نشره صورة له علي "إنستجرام" وهو يوقع عقود المسلسل مع المنتج تامر مرسي.
يذكر أن آخر أعمال الأسطورة مسلسل "زلزال" وهو مسلسل تليفزيوني مصري إنتاج عام 2019، والذي أحدث ضجة ونال إعجاب الكثير من الناس ويعد هذا المسلسل من إخراج "إبراهيم فخر" وتأليف عبدالرحيم كمال.
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