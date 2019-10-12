قائد الاتحاد السابق: أتمنى فوز الهلال بالبطولة الآسيوية وهذا ما يميز سييرا

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أعرب محمد نور قائد الفريق الأول للكرة بنادي الاتحاد سابقاً، عن تمنيه تتويج فريق الهلال الأول ببطولة دوري أبطال آسيا.



ويستعد الهلال لمواجهة، فريق السد القطري، يوم 22 أكتوبر الجاري، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعدما حقق فوزا ثمينا؛ بأربعة أهداف مقابل هدف، في ذهاب نصف النهائي.



وقال نور في تصريحات لبرنامج "ياهلا" عبر روتانا خليجية: "أتمنى لفريق الهلال تحقيق البطولة الآسيوية، كونه ممثل الوطن في البطولة والوحيد الذي استطاع التأهل".



وبالحديث عن وضع الاتحاد، قال: "ما يمر به الاتحاد الآن غير مرض تماما، أتمنى في الأيام المقبلة أن ننتبه للأخطاء التي حدثت في المباريات السابقة".



وأضاف: "سييرا يتميز بقرائة خصمه جيداً قبل انطلاق المبارايات، لكن بعد انطلاقتها تكون قراءته ضعيفة".



ويستعد الاتحاد لمواجهة الوحدة، يوم السبت الموافق 19 أكتوبر الجاري، على ستاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.



ويعاني الاتحاد من سوء النتائج تحت قيادة سييرا منذ بداية الموسم؛ وخسراته 3 مباريات في أول 6 جولاته بمسابقة دوري المحترفين، كما ودع بطولة دوري أبطال آسيا من الدور ربع النهائي، على يد الهلال، بعد أن تعادل سلبياً إياباً، وخسر بثلاثية مقابل هدف إياباً.



ويتواجد الاتحاد في المركز السادس من ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 9 نقاط، حصدهم خلال 6 جولات، من الفوز في 3 مباريات والهزيمة بمثلهم.