الإمارات تُبدع للمستقبل.. تدشين أول "مركز شرطة ذكي عائم" في العالم

في مفاجاة جديدة من الإمارات، أعلنت عن "مركز الشرطة الذكي العائم" خلال فعاليات الدورة 39 من معرض "أسبوع جيتكس للتقنية 2019"، والدورة الرابعة من "معرض جيتكس لنجوم المستقبل"، في مركز دبي التجاري ، بمشاركة المبتكرين العالميين في صناعة المعلومات والاتصالات، ومسئولين الحكوميين والمبدعين في المجال التقني.

مركز شرطة

أعلن الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، اليوم في جناح القيادة العامة لشرطة دبي بمشاركة 4500 شركة عارضة من أكثر من 100 دولة، من الجزائر، والنمسا، والبرازيل، وكولومبيا، واليونان، وإيطاليا، وكازاخستان، وكينيا، والمغرب، عن أول "مركز الشرطة الذكي العائم" على مستوى العالم، ويقدم خدماته وسط البحر في جزر العالم، ويتمتع بتصميم مميز يحقق احتياجات رواد اليخوت والقوارب ومحبي الأنشطة الرياضية البحرية، مؤكدا، أن الوزارة تفتتح المركز في النصف الأول من العام القادم.

أشار اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي تحرص علي الاستمرار في تحقيق توجيهات القيادة بتعميم تجربة مركز الشرطة الذكي الذي أثبت نجاحا عالميا في تقديم خدمات دون تدخل بشري، مضيفا أن المركز يستقطب وفودا من مؤسسات أمنية وشرطية وشخصيات عالمية في إطار تطبيق هذه التجربة في بلدانهم .

اضاف المري، أن المركز يوفر تجربة استثنائية في أحد أبرز المشروعات الرائدة، يهدف إلي الارتقاء بالخدمات الشرطية الذكية بما يسهل ويوسع من عملية الوصول إلى جميع أفراد المجتمع.

افتتاح المركز

أكد المري، أن الوزارة تفتتح مركز شرطة دبي العائم في الربع الأول من العام القادم بالشراكة مع مجموعة "كليندينست" ذات الملكية الخاصة والمطورة لمشروع "ذا هارت أوف يوروب" - قلب أوروبا - في دبي، مضيفا أن المركز يوفر خدمات شرطية ذكية مبتكرة لسكان الجزر، هو ما يحقق هدف الإمارات في إسعاد المجتمع وتمكين المواطنين من الحصول على الخدمات بسهولة، كما أن المركز يقام في اطار مبادرة دبي المدينة الأذكى والأسعد عالميا.

من جانبه، قال جوزيف كليندينست، مالك ورئيس مجلس إدارة مجموعة كليندينست، إنه سعيد بالشراكة مع القيادة العامة لشرطة دبي، كما تعتمد هذه الشراكة مع شرطة دبي على الابتكار والإبداع الهندسي وطرح التصورات والأفكار الجديدة.

أضاف كليندينست، أن الشركة أول شركة في العالم تعمل علي تطوير تجربة العيش عبر بناء فلل عائمة وأخرى تحت الماء، مشددا أن الشركة سعيدة بثقة شرطة دبي لبناء أول مركز شرطة ذكي عائم، ويكتسب مشروع "ذا هارت أوف يوروب" ثقل كبيرا.

يعد بناء مركز الشرطة الذكي أحد مشاريع البنية التحتية المتطورة، بسبب ما يقدمه من سبل الراحة والأمان لمجتمع الواجهة البحرية، أكد كليندينست "إن رؤيتنا لحماية الحياة تحت الماء تتجسد عبر بناء هذه المحطات التي تخقق بشكل كبير في تعزيز مفهوم الاستدامة".

النسخة الرابعة

أكد العميد خالد ناصر الرزوقي، مدير الادارة العامة للذكاء الاصطناعي، أن مركز الشرطة الذكي يعتبر النسخة الرابعة من المراكز التي تنشاها شرطة دبي علي مستوي الإمارة لتقديم خدمة الكترونية، أطلقت الحكومة النسخة الاولي في مركز الشرطة الذكي "SPS"، والنسخة الثانية مركز الـ"Drive thru" والنسخة الثالثة من خلال مركز الشرطة الذكي "walk in" والنسخة الرابعة "مركز الشرطة الذكي العائم".

أضاف الزروقي، أن مراكز شرطة دبي تهدف إلي تعزيز وتقوية الشعور بالأمن والأمان لمختلف المواطنين وتقديم أفضل مستوي الحياة والمساهمة في جعل مدينة دبي الأذكى والأسعد عالميا، موضحا أن المركز يقام علي مستوي عصري، أن المركز يتلاءم مع طبيعة القوارب أو اليخوت، بما يسرع ويسهل من عملية الوصول والصعود والنزول عبر البحر.

أكد الزروقي، أن المركز يعمل بدون تدخل بشري، ويعمل لمدة24 ساعة لخدمة كل فئات الشعب ، كما يوفر خدمات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، والمركز سيوفر للمواطنين باقة متعددة من 27 خدمة رئيسية في مجال الخدمات الجنائية والمرورية وغيرها، إلى جانب 33 خدمة فرعية باستخدام 6 لغات مختلفة.

إضافة نوعية

أكد العميد عبدالله خادم سرور المعصم، مدير مركز شرطة بردبي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، أن مركز الشرطة الذكي العائم هو إضافة نوعية لمراكز الشرطة الذكية في شرطة دبي.

وأضاف المعصم، أن المركز يعتبر انجاز عالمي جديد لشرطة دبي، التي تحرص على توفير خدماتها لكافةالمواطنين في كل مكان على مستوى امارة دبي وفي إطار حرصها على إسعاد المجتمع، موضحا أن مركز الشرطة الذكي العائم يحقق توجهات شرطة دبي في العمل على توفير كافة خدماتها الذكية في مختلف ارجاء امارة دبي، وخاصة جزر العالم.