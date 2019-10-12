عقب إنجاز الشراع.. ارتفاع عدد المتأهلين لطوكيو 2020 إلى 30 لاعب





تأهلت خلود منسي، لاعبة المنتخب الوطني في الشراع، لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية القادمة طوكيو 2020 باليابان.





وجاءت خلود في المركز الثاني في الترتيب العام لمنافسات البطولة الأفريقية للشراع والتي أقيمت في الجزائر، وتُوجت بالميدالية الفضية، اليوم السبت.





وضمن إتحاد الشراع على بطاقة التأهل لأولمبياد طوكيو 2020، وذلك من خلال اللاعب علي بدوي.





وحصد بدوي الميدالية الفضية واحتل المركز الثاني في البطولة الأفريقية للشراع.





وبات عدد المتأهلين إلى أولمبياد طوكيو، 30 لاعبًا ولاعبة من 11 لعبة.





وجاءت أسماء الاعبين المتأهلين:



