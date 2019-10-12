الزمالك يواجه الأهلي في دور الـ16 بكأس مصر لكرة السلة

أسفرت قرعة بطولة كأس مصر لكرة السلة للنساء، والرجال موسم 2019-2020، التي أقيمت اليوم، بمقر الإتحاد المصري للسلة، بإستاد القاهرة، عن وقوع الزمالك في مواجه أمام مصر للتأمين في مباراة قوية بدور ال16 من البطولة .





بينما أوقعت قرعة الرجال ، الاهلي والزمالك في مباراة قوية بدور ال16 من البطولة .



