رئيس وزراء إثيوبيا يدعو السودان لأهمية التعاون بين البلدين





دعا آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، في الاجتماع الوزاري المشترك بين دولتي السودان وإثيوبيا بالعاصمة أديس أبابا الذي أنعُقد يوم أمس الجمعة، إلى أهمية التعاون بين البلدين لتقدم بلاده الطاقة للسودان، وتوفر الثانية الغذاء لإثيوبيا.





وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي، في الاجتماع المشترك، الذي عُقد بالقصر الوطني، على "دعم بلاده الدائم للسودان في كل المحافل الدولية حتى يتم رفع اسمه من قائمة الإرهاب"، وفقا لوكالة الأنباء السودانية .





وعقد الجانبان السوداني والإثيوبي اجتماعاً وزارياً مشتركاً رأسه من الجانب السوداني، رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، ومن الجانب الإثيوبي، آبي أحمد.





وشدد آبي أحمد على "أهمية التعاون بين السودان وإثيوبيا في مجال الطاقة، حيث توفر إثيوبيا الطاقة للسودان ويوفر السودان الغذاء لإثيوبيا".





وأشاد آبي بالثورة السودانية وقال "حقيقة إن الثورة أحدثت تغييراً في السودان وستفتح آفاقاً جديدة له".





كما أثنى رئيس الوزراء الإثيوبي، على موقف رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، لمنح السلام أولوية لأن السلام يخلق التحول ويُحدث الاستقرار.





وبدوره أشاد رئيس الوزراء السوداني بالدور الإثيوبي في اقناع كل الفعاليات السياسية السودانية المختلفة بالانتقال الديمقراطي.





وشارك في الاجتماع الوزاري وزراء الخارجية والدفاع والطاقة والتعدين والصناعة والتجارة من الجانب السوداني ونظرائهم من الجانب الإثيوبي.





وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، قد فاز، يوم أمس الجمعة، بجائزة نوبل للسلام لعام 2019، لجهوده من أجل إقرار السلام مع إريتريا.





واستعادت إثيوبيا وإريتريا العلاقات، في يوليو 2018، بعد سنوات من العداء وبعد حرب حدودية استمرت من عام 1998 إلى عام 2000.





وقيمة الجائزة 9 ملايين كرونة سويدية أي ما يساوي حوالي 900 ألف دولار، وسيكون تقديمها في أوسلو في الـ 10 من ديسمبر القادم.



