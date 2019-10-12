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يد سبورتنج تقهر بطل الكونغو وتتأهل لنهائي البطولة الإفريقية.. وينتظر الفائز من الزمالك وإنتر كلوب

السبت 12/أكتوبر/2019 - 06:42 م
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يد سبورتنج تقهر بطل الكونغو وتتأهل لنهائي البطولة الإفريقية.. وينتظر الفائز من الزمالك وإنتر كلوب
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سيد علي
 
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حقق الفريق الأول لكرة اليد بنادي سبورتنج إنتصاراً كبيراً علي منافسه جى اس كى الكونغولي، في إطار منافسات الدور نصف النهائي من البطولة الإفريقية للأندية المقامة فى الرأس الأخضر.


وفاز سبورتنج علي نظيره الكونغولي بنتيجة ٢٠/٢٧، في مباراة رائعة من الفريق السكندري.


وبهذا الفوز يصل سبورتنج إلي نهائي البطولة القارية، في إنجاز جديد لكرة اليد المصرية.


وينتظر الفريق السكندري الفائز من مواجهة الزمالك وانتر كلوب الأنجولى، والمقرر لها في تمام التاسعه مساءً بتوقيت القاهرة.


يذكر أن الزمالك قد تأهل إلى نصف النهائى بالفوز على رد ستار الإيفوارى فى دور الثمانية، بينما تاهل سبورتنج بالفوز على فاب الكاميرونى.

ونجح الزمالك فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كلا من ، ديسبورتيفو الرأس الأخضر والنجم الكونغولي وفاب الكاميرون و وداد سمارة المغربى .

فيما حقق أيضا سبورتنج العلامة الكاملة بالدور الاول بالفوز على كلا من انتر كلوب الانجولى ورد ستار الإيفواري و جى اس كى الكونغولي واتليتكو الرأس الأخضر.

ويشارك سبورتنج فى هذه المنافسة بصفته بطل السوبر، بينما يشارك الزمالك بصفته بطل الدورى.
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